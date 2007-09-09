۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۳۶

دیدار استاندار تهران از دو خانواده دارای سه شهید در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار تهران و جمعی از مسئولان کرجی از خانواده های شهدای این شهرستان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار و جمعی از مسئولان فرمانداری و مسئولان شهری از دو خانواده سه شهیدی دیدار کردند و مشکلات آنان را از نزدیک شنیده و قول مساعدت برای حل آنها دادند.

در این بازدید خانواده های شهید نصیری و قیاسی مورد دیدار مسئولان قرار گرفتند و استاندار به پاس زحمات این خانواده ها به پدر و مادر این شهیدان سفر حج عمره اهدا داد.

استاندار تهران از صبح امروز با حضور در گردهمایی معاونین، فرمانده ها و روسای کلانتری های شهرستان، دیدار از خانواده های شهدا و بازدید از تونل ها و مرکز فرمان قطارشهری کرج و حومه به بررسی مسائل و مشکلات شهرستان پرداخت.

