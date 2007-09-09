ویژگی بارز امام موسی صدر ارتباط خوب ایشان با پیروان دیگر ادیان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "سلیم الغزال" که درباره ربوده شدن امام موسی صدر صحبت می کرد گفت : امام موسی صدر دنباله رو روشنفکران زمان خویش نبود، بلکه او شخصیتی بی مانند و از شجاعتی بی نظیر برخوردار بود.

این اسقف مسیحی همچنین گفت که از دیگر ویژگی های عالی امام موسی صدر این بود که ایشان خود را از دیگر مذاهب و پیروان دیگر ادیان جدا نمی دانست و از آن ها فاصله نمی گرفت. وی از مساجد و مؤسساتی که متعلق به اهل سنت بود دیدار می کرد.

الغزال همچنین به امام صدر و روابط نزدیک وی با غیر مسلمانان اشاره کرد و گفت : امام علاوه بر دیدار از امکان مذهبی بزرگ از کلسیاهای مسیحیان نیز دیدن می کرد و در آنجا سخنرانی ارائه می نمود و همین مسئله او را بارز ساخته بود.

وی به خاطره ای از امام صدر اشاره کرد و یادآور شد: من به یاد دارم که در سال 1974 طی روزهای جشن مسیحیان، امام صدر سخنران یکی از کلیسیاها در مرکز بیروت بود.

گفتنی است که امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان و بنیانگذار جنبش امل در تابستان سال 1978 به همراه 2 تن از یارانش به نام های شیخ محمد یعقوب و یک روزنامه نگار به نام عباس بدرالدین برای گفتگو با سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی وارد آن کشور شد و از آن پس خبری از وی بدست نیامد.

گرچه لیبی مدعی شده است که وی به همراه دو نفر یاد شده این کشور را به مقصد ایتالیا ترک کرده است، اما دلیلی برای اثبات این ادعا هنوز پیدا نشده است.