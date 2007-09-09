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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۴۰

کتاب "رونالد دورکین" منتشر شد

کتاب "رونالد دورکین" منتشر شد

کتاب "رونالد دورکین" تدوین آرتور ریپستین از سوی انتشارات دانشگاه کیمبریج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیبمریج، دورکین هم در عرصه عمومی و هم در گستره فلسفی شخصیتی شاخص است. در گستره عمومی عموماً وی را در باب نقد کتابهایش در روزنامه نیویورک تایمز می شناسند.
در فلسفه هم وی واجد آرا و آثار مهمی در فلسفه حقوق و فسلفه سیاست است.

بحثهای وی در این عرصه ها مجدداً مضامین پوزیتیویسم حقوقی و قانون طبیعی را به صورت پررنگ مطرح کردند. در فلسفه سیاست هم وی روشهایی را بسط داد که در آنها افراد در باب سرشت برابری و تقدس زندگی اندیشه کنند.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: ضد ارشمیدس، بحث دورکین با هارت، نقش قانون به عنوان اصل لیبرال، آزادی و برابری، حقوق و مسئولیت و تأملاتی در باب تقدس زندگی و مسئله برده داری.

پاره ای از نویسندگان چون: آرتور ریپستین، اسکات شاپیرو، دیوید دیزن هاوس و سن فورد لوینسون، ریپستین را در نگارش این کتاب یاری رسانده اند.

کد مطلب 549140

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