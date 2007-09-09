کتاب "رونالد دورکین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیبمریج، دورکین هم در عرصه عمومی و هم در گستره فلسفی شخصیتی شاخص است. در گستره عمومی عموماً وی را در باب نقد کتابهایش در روزنامه نیویورک تایمز می شناسند.

در فلسفه هم وی واجد آرا و آثار مهمی در فلسفه حقوق و فسلفه سیاست است.

بحثهای وی در این عرصه ها مجدداً مضامین پوزیتیویسم حقوقی و قانون طبیعی را به صورت پررنگ مطرح کردند. در فلسفه سیاست هم وی روشهایی را بسط داد که در آنها افراد در باب سرشت برابری و تقدس زندگی اندیشه کنند.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: ضد ارشمیدس، بحث دورکین با هارت، نقش قانون به عنوان اصل لیبرال، آزادی و برابری، حقوق و مسئولیت و تأملاتی در باب تقدس زندگی و مسئله برده داری.

پاره ای از نویسندگان چون: آرتور ریپستین، اسکات شاپیرو، دیوید دیزن هاوس و سن فورد لوینسون، ریپستین را در نگارش این کتاب یاری رسانده اند.