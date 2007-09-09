شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاهی مناسب یافته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور که در آغاز سومین دوره شورای عالی استان ها سخن می گفت، با اشاره به آمادگی شوراها برای پذیرش مسئولیت ‌های جدیدتر به خصوص در حوزه مدیریت شهری، متذکر شد: دولت نهم انگیزه ‌لازم را برای رفع تصدی ‌گری از خود دارد اما باید واگذاری مسئولیت‌ ها با نظم و به نحو احسن اجرا گردد تا بر مشکلات مردم اضافه نشود.

وزیر کشور با بیان این که رئیس جمهور در دیدار خود با نمایندگان شوراهای کلان شهرها در خصوص تفویض اختیار امور به شوراهای شهر تاکید داشته است ، خاطر نشان کرد: با بسترسازی مناسب شوراها می ‌توان مدیریت اوضاع شهری را به آنها ارائه کرد و مجریان (شهرداری ها) نیز قابلیت لازم را در خصوص مدیریت شهری پیدا کرده ‌اند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به این که واگذاری مسئولیت ‌ها نیازمند یک فرهنگ عمومی است، افزود: اگر در واگذاری ‌ها، اقدامات اساسی انجام نشود و قوانین اجرا نگردند، باز هم فاصله‌ ها بیشتر می ‌شود و برای این که فاصله ‌ها ایجاد نشوند، باید هر گونه جا به جایی با مشارکت دستگاه ها و شوراها انجام گیرد.

وزیر کشور شوراها و شورای عالی استان ها را یک خانواده بزرگ مدیریتی توصیف کرد و گفت: شوراها ظرفیت فوق‌ العاده ‌ای دارند که دولت باید برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود، از این ظرفیت‌ ها استفاده کند ولی در این زمینه نباید سلیقه ‌ای عمل شود بلکه باید طبق ضوابط قانونی و امکانات قانونی عمل گردد تا این حوزه مدیریتی دچار مشکل نشود.

او همچنین خاطرنشان‌ کرد که استانداران سراسر کشور، بر همکاری با شوراها تاکید دارند.

پورمحمدی در خصوص منابع مالی شوراها نیز، توضیح داد: دولت منابع مالی را در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می ‌دهد و این بودجه در حوزه‌ های مختلف و برای تقویت شوراها و شهرداری های سراسر کشور پرداخت می‌ شود و شوراها باید در هزینه کردن این بودجه بر مجری (شهرداری ها) نظارت دقیق داشته باشد.

وزیر کشور در پایان با تاکید بر این که شوراها نیازمند آموزش های مستمر هستند، اظهار داشت: بر اساس ‌گزارش آقای چمران رئیس شورای عالی استانها، در ‪ ۱۷‬استان آموزش برقرار شده و امیدواریم استان های دیگر نیز بحث آموزش را جدی‌ تر گرفته و سریع تر این مسئله پیگیری کنند.