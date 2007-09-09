سیب طلایی براتیسلاوا به تصویرگر ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد کتاب‌های "زربال" جمال‌الدین اکرمی و "پیوند" فریده خلعتبری از انتشارات شباویز با تصویرگری شفیعی جایزه نمایشگاه دوسالانه براتیسلاوا کشور اسلواک را بردند. هدی حدادی هم برای تصویرگری "اگر خلبان بودم" احمد اکبرپور انتشارات علمی فرهنگی و "باز باران" بیوک ملکی از انتشارات کانون برنده پلاک براتیسلاوا شد.

آثار دیگر تصویرگران ایرانی شامل نگین احتسابیان، علی نامور، علی بوذری، علی مفاخری، امیر شعبانی‌پور، پژمان و پیمان رحیمی‌زاده، محمدعلی بنی‌اسدی، آلن بایاش، مهکامه شعبانی، میترا عبداللهی، لیلی درخشانی، عطیه مرکزی، رضا لواسانی، ویدا ربانی، سیدمحمدمهدی طباطبایی، هاله لادن و فرشته نجفی در کاتالوگ این مسابقه معتبر بین‌المللی چاپ شده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نماینده مسابقه تصویرگری براتیسلاوا در ایران آثار ۲۰ تصویرگر ایرانی را که از سوی ناشران مختلف منتشر شده به این رقابت بین‌المللی ارسال کرده بود. بنی‌اسدی و بوذری برای برپایی کارگاههای تصویری و مهنوش مشیری به عنوان یکی از اعضا گروه داوری برای شرکت در همایش به براتیسلاوا اعزام شده بودند و نمایشگاهی از آثار برندگان نوما ۲۰۰۶ نیز در حاشیه این نمایشگاه برپا شده بود که آثار علیرضا گلدوزیان نیز در میان آنها به چشم می‌خورد.

نمایشگاه تصویرگری کتاب‌های کودک براتیسلاوا BIB هر دو سال یکبار در اسلواک برپا می‌شود و در آن امکان تعامل تصویرگران سراسر جهان و شرایط ارزیابی آثار و در نتیجه توسعه و پیشرفت این هنر فراهم می شود. این مسابقه نزدیک به ۴۰ سال پیش راه‌اندازی شده و در برپایی آن بیش از ۱۰۰ کشور از پنج قاره جهان مشارکت می‌کنند.