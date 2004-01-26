طرح تكريم ارباب رجوع در ادارات و مدارس شهرستان هاي استان تهران ارزيابي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران ، براي ايجاد زمينه هاي لازم در ارايه خدمات باكيفيت به مردم ، نهادينه شدن موضوع جلب رضايت ارباب رجوع و ايجاد سازوكار براي تشويق كاركناني كه خدمت مورد درخواست مردم را به نحو مطلوب ارايه مي نمايند، طرح ارزيابي از طريق بازرسي دوره اي از واحدهاي اداري و مدارس آموزش و پرورش در سطح استان اجرا مي شود.

گفتني است در اين ارزيابي مواردي از قبيل آموزش مديران و مسوولان ، شفاف و مستند سازي نحوه ي ارايه ي خدمات به ارباب رجوع، اطلاع رساني درارتباط با نحوه ي ارايه ي خدمات به مردم، پيش بيني فضا و امكانات مناسب جهت استقرار ارباب رجوع، بهبود و اصلاح روشهاي ارايه ي خدمات به مردم، نظر سنجي از مراجعان ، نظارت و بازرسي ، تشويق و تقدير مديران و كاركنان موفق و نحوه ي رفتار با مردم مورد توجه قرار مي گيرد.

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