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۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۰۳

در نيمه ي اول بهمن ماه:

طرح تكريم ارباب رجوع در ادارات و مدارس شهرستان هاي استان تهران ارزيابي مي شود

به منظور اجراي هر چه كاملتر طرح تكريم ارباب رجوع، در نيمه ي اول بهمن ماه تكريم مردم و جلب رضايت مراجعين در تمامي ادارات و مدارس آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران ، براي ايجاد زمينه هاي لازم در ارايه خدمات باكيفيت به مردم ، نهادينه شدن موضوع جلب رضايت ارباب رجوع و ايجاد سازوكار براي تشويق كاركناني كه خدمت مورد درخواست مردم را به نحو مطلوب  ارايه مي نمايند، طرح ارزيابي از طريق بازرسي دوره اي از واحدهاي اداري و مدارس آموزش و پرورش در سطح استان اجرا مي شود.
گفتني است  در اين ارزيابي مواردي از قبيل آموزش مديران و مسوولان ، شفاف و مستند سازي نحوه ي ارايه ي خدمات به ارباب رجوع، اطلاع رساني درارتباط با نحوه ي ارايه ي خدمات به مردم، پيش بيني فضا و امكانات مناسب جهت استقرار ارباب رجوع، بهبود و اصلاح روشهاي ارايه ي خدمات به مردم، نظر سنجي از مراجعان ، نظارت و بازرسي ، تشويق و تقدير مديران و كاركنان موفق و نحوه ي رفتار با مردم مورد توجه قرار مي گيرد.
کد مطلب 54915

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