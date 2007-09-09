"فرش ایرانی" باعث غرور ایرانیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد سیدرضا میرکریمی در این باره گفت: "عموما مخاطبان ایرانی و خارجی این فیلم با اپیزودهای مختلف ارتباط برقرار کردند برخی بیشتر و برخی کمتر، اما نکته شاخص این است که این فیلم به خوبی توانست فرش ایرانی را به جهانیان معرفی کند."

وی ادامه داد: "نمایش های این فیلم در جشنواره مونترال با استقبال مناسب رو به رو شد و مخاطبان هنگام نمایش فیلم سالن را ترک نکردند. دوراندیشی لازمه حضور در جشنواره های جهانی است و باید زمینه ارسال نسخه های مناسب فیلم های ایرانی در جشنواره های جهانی فراهم شود تا آثار ایرانی در شرایط یکسان با آثار خارجی از جنبه های صوتی و تصویری مقایسه شوند."

خسرو سینایی هم در این باره گفت: "حضور فیلم "فرش ایرانی" در جشنواره مونترال توجه مردم جهان را نسبت به این هنر ایرانی جلب کرد. نمایش این فیلم در مونترال تبلیغی وسیع برای فرش ایرانی بود و بخش های مختلف این فیلم واکنش های مثبتی را از طرف مخاطبان ایرانی و خارجی به همراه داشت."

این کارگردان تصریح کرد: "در بحث حضور جهانی باید به کیفیت نسخه های ارسالی بیشتر توجه شود و ما به استانداردهای لازم صوتی و تصویری برای رقابت با جهانیان دست یابیم. حضور فیلمی با 15 کارگردان از سینمای ایران و 15 نوع نگاه مختلف، باعث شد تا از جنبه های مختلف فرهنگ ملی ایرانی برای مخاطبان معرفی شود."

وی یادآور شد: "فیلم "فرش ایرانی" در سه نوبت در جشنواره مونترال روی پرده رفت و هر سه نمایش فیلم با استقبال مخاطبان رو به رو شد و کارگردان های ایرانی جدا از شرکت در نشست مطبوعاتی فیلم، در دو نوبت نمایش نیز به صحنه رفتند و به صورت موجز و مختصر فیلم خود را برای مردم معرفی کردند."

نشست رسانه ای فیلم "فرش ایرانی" در مونترال با حضور رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، مجتبی راعی، خسرو سینایی، رضا میرکریمی، کمال تبریزی و سیف الله داد کارگردان های ایرانی و امیر اسفندیاری مدیر امور بین‌الملل بنیاد فارابی برگزار شد. این فیلم در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی مونترال در بخش بزرگان سینمای جهان روی پرده رفت.