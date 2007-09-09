گلزنی هاشمیان در بازی خداحافظی ووژ

به گزارش خبرنگارمهر و به نقل ازسایت خبری هاشمیان، دیدارخداحافظی داریوژ ووژکه روزگذشته در شهر بوخوم بین تیم منتخب ستارگان بوخوم و تیم بوخوم فصل 7-1996 برگزارشد، درپایان با پیروزی 12 بر8 تیم منتخب ستارگان به پایان رسید.

وحید هاشمیان مهاجم ایرانی تیم فوتبال هانوفرکه به دعوت داریوژ ووژ در این دیدارشرکت کرده بود، موفق شد دراین بازی گل های دوم و دوازدهم ستارگان بوخوم را به ثمر رساند.

دراین مسابقه نمادین داریوژ ووژ برای هر2 تیم بازی کرد. ضمن اینکه یورگن گلزدورف مربیگری ستارگان و پیتر نویرورر مربیگری تیم بوخوم فصل 7-1996 را عهده دار بودند.

وحید هاشیمان ازسال 2-2001 و به مدت سه فصل درتیم بوخوم حضور داشت و دراین مدت در87 بازی این تیم در رقابت های بوندس لیگای یک و دو به میدان رفت و موفق شد 34 بار دروازه حریفان را بازکند.