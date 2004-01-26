ابومسلم راهي عشق آباد مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر " در پي ارسال دعوتنامه مقامات فوتبال تركمنستان به باشگاه ابومسلم براي حضور اين تيم دررقابتهاي جام رياست جمهوري اين كشور نماينده كشورمان با 20 بازيكن و 8 همراه عازم اين كشور خواهد شد.

بنا بر اين گزارش اين رقابتها در دو گروه 4 تيمي برگزار خواهد شد كه ابومسلم نخستين ديدار خود را مقابل دينامو كيف اوكراين از تيمهاي مطرح اروپايي برگزار خواهد كرد. در اين رقابتها به غير از ابومسلم و دينامو كيف تيمهاي ملي و اميد تركمنستان به همراه چند تيم اروپايي و عربي حضور دارند. قرار است به قهرمان اين رقابتها مبلغ 50 هزار دلار جايزه تعلق گيرد. تيمهاي دوم و سوم نيز به ترتيب 35 و 25 هزار دلار دريافت مي كنند. همچنين مقامات برگزار كننده اين مسابقات جوايز ارزنده اي را براي آقاي گل و تيم اخلاق در نظر گرفته اند.

گفتني است ابومسلم 21 بهمن ماه از طريق مرز باجگيران راهي عشق آباد مركز تركمنستان خواهد شد. پيش از اين استقلال تهران نيز به نمايندگي از كشورمان دراين رقابتها حاضر بوده كه به مقام قهرماني نيز دست يافته است.

