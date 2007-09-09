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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۲۷

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برترباشگاه های کشور روز جمعه بیست و سوم شهریورماه برگزارمی شود و اسامی داوران این دیدارها به شرح زیر است :

جمعه - 23/6/86

* استقلال تهران - صدرا شیراز
جمشید لامی (داور)، سعید عباسی(داوردوم)، پژمان رضایی (داورسوم)، علیرضا فولادی ( وقت نگهدار)

* علم و ادب خراسان - پرسپولیس خوزستان
وحید عرض پیما (داور)، حسین شاهمرادی (داور دوم)، حسین رحیمی (داور سوم)، محمد علی ترحمی (وقت نگهدار)

* سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - ارم کیش قم
نعمت کریمی (داور)، غلامرضا باقرزاده (داور دوم)، وحید مولایی (داور سوم)، فردوس معصومی (خط نگهدار)

* فلامینگو قزوین - تام ایران خودرو
منوچهر نظری (داور)، محمود نصیرلو (داور دوم)، خلیل خلیلی (داور سوم)، داود کمالی روستا ( وقت نگهدار)

* زغال سنگ کرمان - راه ساری
عبدالکریم سیستانی (داور)، فریدون چراتی (داور دوم)، محمد رضا توکلیان( داور سوم)، جواد ستارزاده (وقت نگهدار)

* فولاد ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد تهران
جواد فهیمی راد (داور)، علیرضا رجبی (داور دوم)، محمد غفاری نژاد (داور سوم)، اسماعیل خلیلی (وقت نگهدار)

* شهید منصوری قرچک - شن سا ساوه
علیرضا محمدپور(داور)، فرهاد خلفی (داوردوم)، میرهادی اسماعیلی (داورسوم)، محمد حیرتی (خط نگهدار)

کد مطلب 549183

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