اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برترباشگاه های کشور روز جمعه بیست و سوم شهریورماه برگزارمی شود و اسامی داوران این دیدارها به شرح زیر است :

جمعه - 23/6/86



* استقلال تهران - صدرا شیراز

جمشید لامی (داور)، سعید عباسی(داوردوم)، پژمان رضایی (داورسوم)، علیرضا فولادی ( وقت نگهدار)

* علم و ادب خراسان - پرسپولیس خوزستان

وحید عرض پیما (داور)، حسین شاهمرادی (داور دوم)، حسین رحیمی (داور سوم)، محمد علی ترحمی (وقت نگهدار)

* سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - ارم کیش قم

نعمت کریمی (داور)، غلامرضا باقرزاده (داور دوم)، وحید مولایی (داور سوم)، فردوس معصومی (خط نگهدار)

* فلامینگو قزوین - تام ایران خودرو

منوچهر نظری (داور)، محمود نصیرلو (داور دوم)، خلیل خلیلی (داور سوم)، داود کمالی روستا ( وقت نگهدار)

* زغال سنگ کرمان - راه ساری

عبدالکریم سیستانی (داور)، فریدون چراتی (داور دوم)، محمد رضا توکلیان( داور سوم)، جواد ستارزاده (وقت نگهدار)

* فولاد ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد تهران

جواد فهیمی راد (داور)، علیرضا رجبی (داور دوم)، محمد غفاری نژاد (داور سوم)، اسماعیل خلیلی (وقت نگهدار)

* شهید منصوری قرچک - شن سا ساوه

علیرضا محمدپور(داور)، فرهاد خلفی (داوردوم)، میرهادی اسماعیلی (داورسوم)، محمد حیرتی (خط نگهدار)