  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۲۹

باقری دردیدار زیباری:

بغداد از تحرکات تروریست های کردستان عراق علیه ایران جلوگیری کند

بغداد از تحرکات تروریست های کردستان عراق علیه ایران جلوگیری کند

معاون وزیر امور خارجه کشورمان دردیدار با وزیر خارجه عراق خواستار تحرک جدی تر دولت عراق برای جلوگیری از اقدامات تروریستی از مرزهای این کشور در کردستان عراق به جمهوری اسلامی ایران شد و تاکید کرد: انجام این گونه اقدامات از مرزها برای ما غیر قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باقری معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه  که در بغداد بسر می برد عصر امروز با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات مسائل مربوط به اجلاس همسایگان عراق و نیز روابط دوجانبه میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باقری باتاکید بر اهمیت برگزاری اجلاس همسایگان در بغداد گفت: برگزاری این اجلاس نشانه حمایت کشور های منطقه از دولت مالکی و کمک به روند سیاسی و بهبود اوضاع امنیتی در عراق و حاکی از توانایی دولت عراق برای ایفا نقش مثبت خود در این زمینه ها است .

زیباری ضمن تشکر از مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بغداد گفت ما به روابط خودبا جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم و حمایت ایران از اجلاس بغداد، نقش مهمی در موفقیت این اجلاس در کمک به دولت و ملت عراق دارد.

در این دیدار همچنین همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و کنسولی از جمله موضوع زندانیان ایرانی در عراق، افتتاح  سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اردبیل و سلیمانیه ، اقدامات تروریستی گروهک ها ، در مرزهای کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.

باقری ضمن تاکید بر لزوم تداوم تلاش های دولت عراق برای آزادی زندانیان ایرانی ، از اقدامات این کشور برای آزادی هیئت 7 نفره برق که اخیرا توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده بودند تشکر کرد.

کد مطلب 549190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها