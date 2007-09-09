بغداد از تحرکات تروریست های کردستان عراق علیه ایران جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باقری معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه که در بغداد بسر می برد عصر امروز با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات مسائل مربوط به اجلاس همسایگان عراق و نیز روابط دوجانبه میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باقری باتاکید بر اهمیت برگزاری اجلاس همسایگان در بغداد گفت: برگزاری این اجلاس نشانه حمایت کشور های منطقه از دولت مالکی و کمک به روند سیاسی و بهبود اوضاع امنیتی در عراق و حاکی از توانایی دولت عراق برای ایفا نقش مثبت خود در این زمینه ها است .

زیباری ضمن تشکر از مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بغداد گفت ما به روابط خودبا جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم و حمایت ایران از اجلاس بغداد، نقش مهمی در موفقیت این اجلاس در کمک به دولت و ملت عراق دارد.

در این دیدار همچنین همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و کنسولی از جمله موضوع زندانیان ایرانی در عراق، افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اردبیل و سلیمانیه ، اقدامات تروریستی گروهک ها ، در مرزهای کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.

باقری ضمن تاکید بر لزوم تداوم تلاش های دولت عراق برای آزادی زندانیان ایرانی ، از اقدامات این کشور برای آزادی هیئت 7 نفره برق که اخیرا توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده بودند تشکر کرد.