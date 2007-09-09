به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، محمد رضا باقری رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس بین المللی درباره عراق در کنفرانس مطبوعاتی در شهر بغداد گفت : اهتمام و توجه ما به موفقیت عراق است و همین امر باعث شد که ما نشستن بر سر یک میز با دشمنان آمریکایی خود را در گذشته برای بحث و گفتگو درباره اوضاع عراق بپذیریم.

باقری افزود: اگر عراقی ها مجددا خواستار نشستن ما با آمریکایی ها شوند، به این درخواست پاسخ خواهیم داد. وی درعین حال خاطرنشان کرد که این موضوع در نشست امروز مطرح نیست و از محورها و اهداف هیئت ایرانی سفر کرده به بغداد نمی باشد.

وی همچنین افزود: امنیت عراق جزئی از امنیت ایران است و برادران عراقی ما نیز موافقند که خاک دیگری نباید به عنوان پایگاهی از جانب گروههای مخالف بر ضد همسایگان مورد استفاده قرار گیرد.

کنفرانس بین المللی درباره عراق صبح امروز با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی از جمله شش کشورهمسایه عراق به همراه بحرین، مصر و نیز نمایندگان کشورهای عضو گروه هشت و کشورهای عضو دائم شورای امنیت و همچنین نمایندگان اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد.