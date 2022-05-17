هدر رفتن ۳۷ درصد آب مصرفی روستاهای خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مدیریت مصرف آب آشامیدنی در کشور همواره از دغدغه‌های جدی مدیران صنعت آب به شمار می‌رود. با وجود تلاش‌های زیاد دولت در سه دهه گذشته و اجرای برخی طرح‌های بازدارنده برای اصلاح زیاده روی در مصرف آب آشامیدنی، مصرف این ماده حیاتی همچنان بدون ضابطه و الگو ادامه دارد.

با فرسودگی شبکه‌های آب در شهرها، هر ساله حجم زیادی از آب به دلیل فرسودگی شبکه‌ها به هدر می‌رود. با توجه به شرایط خشکسالی کنونی در خراسان‌جنوبی و کاهش میزان بارندگی حفظ این سرمایه از ضروریاتی است که باید دولت و دستگاه‌های ذیربط پیرامون آن برنامه‌ریزی‌های منطقی و مناسبی داشته باشند.

در خراسان‌جنوبی هر ساله بخش عمده‌ای از آب به دلیل فرسودگی شبکه‌ها به هدر می‌رود که نیازمند چاره اندیشی است. در شرایطی که دشت‌های کویر تشنه بوده وقنات‌ها یکی پس از دیگری جان می‌دهند، شایسته نیست که در گوشه‌ای دیگر از استان هدر رفت آب را داشته باشیم.

کاهش هدر رفت آب در مناطق روستایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: با توجه به شرایط خاص خراسان‌جنوبی و سومین استان پهناور کشور، تقریباً ۱۰ درصد مساحت کشور و تنها یک درصد جمعیت را داریم.

حسین امامی با بیان اینکه پراکندگی جمعیت یعنی گسترش وسیع شبکه‌های آب را داریم، اظهار کرد: در استان به ازای هردو روستا یک ایستگاه پمپاژ داریم و تأسیسات ما گسترده است.

وی با بیان اینکه جلوگیری از هدر رفت آب از برنامه‌های ویژه این شرکت است، گفت: در مناطق روستایی بالای ۴۰ درصد هدر رفت داشتیم که با اقدامات انجام شده به ۳۷.۶ درصد رسیده است.

گام‌هایی برای جبران کمبود آب روستاها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی ادامه داد: همچنین در مناطق شهری بخش زیادی از خطوط اصلی شامل انتقال و توزیع بازسازی شده است.

امامی با بیان اینکه تلاش می‌شود با برنامه‌ای منظم و منطبق با برنامه سازگاری، کاهش هدر رفت داشته باشیم، افزود: در بسیاری از مناطق استان شبکه‌های موجود را پایدار کردیم.

وی اظهار کرد: در روستای «تیغدر» شهرستان نهبندان که قحطی آب داشتیم با اصلاح و بازسازی، شبکه‌ها پرت را کاهش داده و کمبود آب را جبران کردیم.

امامی با بیان اینکه شهرستان سربیشه یکی از پر هدر رفت ترین شهرستان‌ها است، گفت: در حال حاضر برای پروژه روستای «چنشت» پیمانکار گرفته‌ایم و اصلاح شبکه در روستاهای «لانو و درح» با همکاری کمیته امام (ره) انجام شده است.

درآمدها پاسخگوی هزینه‌های آبفا نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی در پاسخ به سوالی پیرامون علت هدر رفت بالای آب در روستای تخته جان به دلیل ترکیدگی لوله، گفت: در این روستا پیمانکار فعال است که امید است در ماه جاری کل شبکه «تخته جان» با کمک بنیاد علوی تغییر کند.

وی با بیان اینکه تمام استان به سامانه ۱۲۲ وصل است، گفت: از شهروندان خواستاریم در صورت ترکیدگی لوله، مراتب را اطلاع دهند تا پیمانکار فعال در همان شهرستان مشکل را رفع کند.

امامی در سامانه شبانه روزی ۱۲۲ مکالمات ضبط می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه هر حادثه‌ای که تأخیر داشته باشد از پیمانکار خسارت اخذ می‌شود، برای رفع مشکل سریع اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به اعتبارات و اقدامات انجام شده در بازسازی شبکه‌های فرسوده بیان کرد: در تمام شهرهای استان و مناطق روستایی پیمانکار اصلاح و بازسازی تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی اظهار کرد: با توجه به تعرفه تکلیفی آب، درآمدها هیچ وقت پاسخگوی نیازهای اولیه شرکت نبوده است.

سرمایه گذاری ۶۰ میلیاردی برای کاهش هدر رفت آب

امامی با بیان اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب در سطح کشور با زیان مواجه هستند، گفت: دولت متعهد شده بخشی از هزینه‌های اصلاح و بازسازی به ویژه در مناطق روستایی را متقبل شود.

وی بیان کرد: اما به دنبال چالش‌هایی که در بخش اعتباری در سال‌های گذشته وجود داشته، با چالشی تاریخی مواجه هستیم که باعث شده سال‌های سال شبکه‌های گسترده به موقع بازسازی نشوند و این فرسودگی‌ها حاصل شود.

امامی اظهار کرد: در سال گذشته با کمک دستگاه‌های معین و سازمان مدیریت بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در کاهش هدر رفت سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه تنها در درمیان هشت میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، افزود: از این میزان چهار میلیارد تومان توسط بنیاد علوی سرمایه گذاری شده که تا هفته دولت به نتیجه می‌رسد.

تعدیل فشار شبکه‌های توزیع آب

امامی با بیان اینکه برای شهرستان سربیشه از کمیته امام و برای درح از محل فروش سوخت مرزی کمک خوبی گرفتیم، افزود: در دیهوک به دلیل انسداد لوله‌ها، ۲۵ درصد شبکه تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در هوشمند سازی شبکه‌ها، تعدیل فشار نصب می‌کنیم، گفت: در حال حاضر در شهرستان بیرجند برای ۵۰ درصد از شبکه‌ها فشارشکن نصب شده است.

وی با بیان اینکه در فردوس و قاین فشار شبانه روزی هوشمند تعدیل می‌شود، گفت: شهروندان در ساختمان‌های مرتفع نصب پمپ و پیش بینی فشار را انجام دهند که تعدیل فشار دغدغه‌ای ایجاد خواهد شد.