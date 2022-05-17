چالش های کار در حوزه روابط عمومی/قول استاندارقم برای رفع مشکلات

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: در تقویم رسمی کشور ۲۷ اردیبهشت‌ماه را روز ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری کرده‌اند که این روز، فرصت خوبی است تا جایگاه و نقش روابط عمومی‌ها در نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مورد توجه مدیران و نیز آحاد مردم قرار گیرد.

روابط عمومی‌ها امروز جزو لاینفکی از ارکان مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی به شمار می‌روند و اهمیت جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست.

نقش روابط عمومی‌ها در تصمیمات استراتژیک سازمان‌ها دارای اهمیت است و در واقع روابط عمومی‌ها جزئی از نظام رسانه‌ای به شمار می‌روند که نقشی کلیدی بر عهده دارند تا تعامل با افکار عمومی و مدیران به منظور افزایش کارایی در سازمان‌ها و دستگاه‌ها را دنبال کنند.

روابط عمومی‌ها می‌توانند با بهره گیری از روش‌های علمی و مدرن ضمن شناساندن ظرفیت‌های درون سازمانی و نیز برقراری ارتباطی مثبت و سازنده بین کارکنان و مدیریت ارشد و نیز زدودن غبار فراموشی از سازمان‌ها از وقوع برخی از ناهنجاری‌های درون و بیرون سازمانی جلوگیری کنند که مجموعه این اقدامات نیازمند مدیریتی پویا، خلاق و در عین حال علمی و عملیاتی است.

مشکلات تکراری که روابط عمومی‌ها را می‌رنجاند

مشکلاتی که این روزها روابط عمومی‌ها با آن دست به گریبان هستند غالباً همان مسائلی است که حداقل در یک دهه اخیر در مناسبت‌های مختلف در بیان مدیران روابط عمومی آمده و آنان را از این بابت رنج می‌دهد، کمبودهایی که در نهایت موجب شده تا افراد در این جایگاه نتوانند آنگونه که باید و شاید رسالت و مأموریت خود را در عمل به درستی انجام دهند.

بررسی‌های انجام شده در اکثر ادارات استان قم حاکی از آن است که نگاه مدیران و دستگاه‌ها نسبت به جایگاه روابط عمومی، همچنان نگاهی تشریفاتی و سنتی است و اساساً بودجه‌ای مصوب شده و سالیانه برای انجام برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت این واحد در نظر گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر روابط عمومی‌ها نیز از این اینکه در چارت و تشکیلات سازمانی جایگاه مناسبی برایشان دیده نشده است و در کنار این مسئولیت کارهای دیگری نیز به آنان محول می‌شود همواره گله مندند که این امر در نهایت موجب بی انگیزگی و کارکرد حداقلی افراد در این جایگاه می‌شود.

ضرورت به کارگیری افراد متخصص در جایگاه روابط عمومی

به کارگیری افرادی غیر متخصص در جایگاه روابط عمومی نیز یکی از مسائلی است که تقریباً در تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در کشور وجود دارد و اغلب دیده می‌شود که مدیران، نیروهایی مازاد در مجموعه خود را برای این پست انتخاب می‌کنند و همین موضوع بزرگترین آسیب و چالش برای یک سازمان خواهد بود.

اینکه مدیر روابط عمومی یک مجموعه‌ای نتواند خبر را به شیوه استاندارد آن تهیه کند و یا بالاتر از آن بعد از سال‌ها فعالیت در یک اداره، مدیران رسانه شهر خود را نشناسد و پل ارتباطی مناسبی برای انعکاس رویدادها و فعالیت‌های سازمان خود با رسانه‌ها ایجاد نکند قابل پذیرش نیست چرا که این امر کمترین اقدامی است که از افراد در این جایگاه انتظار می‌رود اما گاهاً مشاهده می‌شود که روابط عمومی‌ها از همین کارکرد حداقلی نیز عاجز هستند و علت نیز عدم بهره گیری از افراد توانمند و دارای مهارت لازم در حوزه روابط عمومی است.

کمبود امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی چالش اغلب روابط عمومی‌ها

کمبود امکانات سخت افزاری و همچنین متناسب نبودن تعداد نیروی مشغول به کار در واحد روابط عمومی با حجم مأموریت‌های آن سازمان از دیگر چالش‌هایی است که موجب شده که واحدهای روابط عمومی به روزمرگی دچار شوند و خبری از بروز خلاقیت و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در آنها نباشد.

چالش تولید محتوای مناسب در قالب‌های مختلف نیز در روابط عمومی‌ها آشکار است مدیران روابط عمومی باید برای مجموعه خود نظام مسائل تعریف و برای آن موضوعات احصا شده، جریان سازی و عملیات رسانه‌ای تعریف و اجرایی کنند که البته افکار سنجی و پژوهش؛ لازمه این اقدام است.

تلاش مدیران روابط عمومی برای توانمندسازی و افزایش مهارت‌های خود در حوزه مأموریت‌های روابط عمومی و رسانه، رعایت اخلاق حرفه‌ای، داشتن صداقت و بهره گیری از تجربیات سایر همکاران حوزه روابط عمومی در راستای خدمت رسانی به مردم و جامعه؛ از جمله موضوعات مهمی است که لازمه کار در این عرصه است.

مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان قم به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی نشستی با سیدمحمد تقی شاهچراغی استاندار قم داشتند و در خصوص همین مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت خود که به گوشه‌ای از آن در این گزارش اشاره شده با استاندار صحبت کردند.

تاکید بر تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها در ساختار ادارات قم

استاندار قم نیز در سخنانی با تاکید بر تقویت جایگاه روابط عمومی‌ها در ساختار ادارت استان قم اظهار داشت: برای پویایی روابط عمومی‌های استان باید کاستی‌هایی که در حوزه ساختار، نیروی انسانی، اعتبارات و مهارت آموزی ها وجود دارد تا آنجا که امکان پذیر است جبران شود.

شاهچراغی افزود: کارگروهی مسئول بررسی و پیگیری این موضوعات می‌شوند و تلاش خواهیم کرد در ماه‌های آینده برای حل این مسائل تدبیر شود و تا از مدیران دستگاه‌ها نیز می‌خواهیم تا آنجا که امکان دارد برای تحقق تصمیماتی که در این حوزه گرفته می‌شود تلاش کنند.

استاندار قم عنوان کرد: روابط عمومی‌ها نباید فقط روابط عمومی دستگاه و یا مدیر خود باشند، بلکه باید به نمایندگی از مردم مشکلاتی که وجود دارد را به مسئولین انتقال دهند تا حل این مسائل در اسرع وقت صورت گیرد که البته در این زمینه نیازمند آن هستیم تا مدیران هم توجیه شوند و به اهمیت کار روابط عمومی‌ها اشراف داشته باشند.

شاهچراغی روابط عمومی‌ها را مرکز ثقل احیای عدالت و نماد کارآمدی اداری پرچمدار پیشرفت برشمرد.