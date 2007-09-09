فدراسیون فوتبال خواستار جهت گیری سالم و صادقانه اعضای مجمع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد: تقارن موسم انتخابات این فدراسیون با ماه معظم رمضان را به فال نیک گرفته و امید می رود صداقت و خلوص ناشی ازعبادت و ریاضت مومنان دراین ماه درفضای انتخابات متبلور شود .

در این اطلاعیه همچنین آمده است : از آنجایی که مشارکت درتعیین نحوه اداره فدراسیون برای تک تک اعضاء مجمع عمومی علاوه برتلاش برای تحقق یک خواسته به حق مسئولیتی سنگین محسوب می شود ، لذا انتظارمی رود با درایت، آگاهی و توجه کامل به شاخص ها و خصوصیات داوطلبان نسبت به گزینش نفرات منتخب خود اقدام نموده به نحوی که استقلال رای هرعضو مجمع محفوظ مانده و جهت گیری انتخابات به سمت فضای سالم و شفاف باشد.

فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرده است : اولین دوره انتخابات بعد از تغییر اساسنامه فدراسیون فرصتی مغتنم برای حضورخانواده بزرگ فوتبال اعم ازهیئت ها، باشگاهها، بازیکنان ، مربیان، داوران و ... درتعیین سرنوشت خود است که بارزترین مشخصه آن استقلال آراء اعضا خواهد بود و با صداقت موجود در بین اعضا ، دستیابی به این خواسته قابل حصول است .