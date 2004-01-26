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۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۵۹

معرفي كتاب

"داستان سيستان"

"داستان سيستان"

معرفي تازه ترين كتاب هاي منتشر شده در حوزه فرهنگ و هنر را در خبرگزاري " مهر " بخوانيد.


كتاب " داستان سيستان " مجموعه يادداشت هاي " رضا اميرخاني " از سفر سال 81 رهبر انقلاب اسلامي و ديدار  با مردم سيستان و بلوچستان منتشر شد. در كتاب " داستان سيستان " ، نويسنده  تلاش در ثبت  لحظه به لحظه  سفررهبربه سيستان و بلوچستان و ديدار با اهالي اين ديار دارد. كتاب با مقدمه اي 12 صفحه اي آغاز مي شود و سپس مخاطب اثر را با خود همراه مي سازد.  اميرخاني كه " رمان نويس " است ، ترجيحا سعي در  " خاطره نگاري " دارد اما نگارش ادبي وي و تعليق هايي كه در اثر به وجود آورده ، داستان سيستان را از محدوده خاطره نگاري و سفرنامه خارج كرده و به آن جانمايه ادبي بخشيده است . گستره نگاه نگارنده به عوامل و آدم هاي سفر وتعمق و  تامل محسوس  وي در همه اتفاق هايي  كه طي اين سفر ده روزه  رخ مي دهد ، مخاطب را متوجه نگاه بي طرفانه كتاب مي سازد ، نگاهي كه از حس هاي شخصي نويسنده نيز عاري نيست.  
در مقاطعي از " داستان سيستان "  كه بارويكرد و در قالب يك سفرنامه به تحريردرآمده ،  نيش و نوش هاي سياسي واجتماعي نيز استشمام مي شود ، ازديگر ويژگي هاي اثر ، لحاظ شدن رسم الخط پيشنهادي نويسنده است كه در ساير كتاب هاي رضا اميرخاني نيز اعمال شده است.  اين كتاب با 302 صفحه ،  توسط انتشارات قدياني و با بهاي 16000 ريال در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.  
کد مطلب 54921

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