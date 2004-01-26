كتاب " داستان سيستان " مجموعه يادداشت هاي " رضا اميرخاني " از سفر سال 81 رهبر انقلاب اسلامي و ديدار با مردم سيستان و بلوچستان منتشر شد. در كتاب " داستان سيستان " ، نويسنده تلاش در ثبت لحظه به لحظه سفررهبربه سيستان و بلوچستان و ديدار با اهالي اين ديار دارد. كتاب با مقدمه اي 12 صفحه اي آغاز مي شود و سپس مخاطب اثر را با خود همراه مي سازد. اميرخاني كه " رمان نويس " است ، ترجيحا سعي در " خاطره نگاري " دارد اما نگارش ادبي وي و تعليق هايي كه در اثر به وجود آورده ، داستان سيستان را از محدوده خاطره نگاري و سفرنامه خارج كرده و به آن جانمايه ادبي بخشيده است . گستره نگاه نگارنده به عوامل و آدم هاي سفر وتعمق و تامل محسوس وي در همه اتفاق هايي كه طي اين سفر ده روزه رخ مي دهد ، مخاطب را متوجه نگاه بي طرفانه كتاب مي سازد ، نگاهي كه از حس هاي شخصي نويسنده نيز عاري نيست.در مقاطعي از " داستان سيستان " كه بارويكرد و در قالب يك سفرنامه به تحريردرآمده ، نيش و نوش هاي سياسي واجتماعي نيز استشمام مي شود ، ازديگر ويژگي هاي اثر ، لحاظ شدن رسم الخط پيشنهادي نويسنده است كه در ساير كتاب هاي رضا اميرخاني نيز اعمال شده است. اين كتاب با 302 صفحه ، توسط انتشارات قدياني و با بهاي 16000 ريال در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.