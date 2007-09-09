زمین لرزه های امروز شهرستان صحنه خسارت نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صبح امروز یکشنبه در ساعت های 10 وهشت دقیقه و10 ودوازده دقیقه دو زمین لرزه به بزرگی 2/3 و4/2 ریشتر شهرستان صحنه بوقوع پیوست که مرکز این زمین لرزه در نزدیکی این شهرستان اعلام شده است .

بر اساس اعلام استانداری کرمانشاه به محض وقوع زلزله نیروهای امداد به حال آماده باش در آمدند اما خوشبختانه هیچ گونه گزارشی دال بر وجود خسارات یا تلفات اعلام نشده است.

شهرستان صحنه بر روی یکی از بزرگترین گسلهای غرب کشور قرار دارد وهمه ساله تعداد بسیاری زلزله با قدرتهای مختلف در این منطقه به وقوع می پیوندد.