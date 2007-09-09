  1. استانها
  2. همدان
۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۰۲

زمین لرزه های امروز شهرستان صحنه خسارت نداشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: زلزله های امروز صبح شهرستان صحنه از توابع استان کرمانشاه هیچ گونه تلفات مالی یا جانی در بر نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صبح امروز یکشنبه در ساعت های 10 وهشت دقیقه و10 ودوازده دقیقه دو زمین لرزه به بزرگی 2/3 و4/2 ریشتر شهرستان صحنه بوقوع پیوست که مرکز این زمین لرزه در نزدیکی این شهرستان اعلام شده است .

 

بر اساس اعلام استانداری کرمانشاه به محض وقوع زلزله نیروهای امداد به حال آماده باش در آمدند اما خوشبختانه هیچ گونه گزارشی دال بر وجود خسارات یا تلفات اعلام نشده است.

 

شهرستان صحنه بر روی یکی از بزرگترین گسلهای غرب کشور قرار دارد وهمه ساله تعداد بسیاری زلزله با قدرتهای مختلف در این منطقه به وقوع می پیوندد.

کد مطلب 549216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها