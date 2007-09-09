برترین های مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات عصر یکشنبه در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر تیم کرمانشاه در گروه یک تیم لار را با نتیجه 26 بر24 شکست داد و قهرمان شد.

در گروه دوم این مسابقات تیم اصفهان در حالی با نتیجه 18 بر 13 سبزورا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد که به علت بازیکنان تیم سبزواربه قضاوت این دیدار، بازی در اواخر نیمه دوم نیمه تمام ماند و کمیته فنی مسابقات تیم اصفهان را قهرمان کرد.

در گروه سه تیم جهرم با نتیجه نزدیک 22 بر21 تیم قزوین را برد و قهرمان شد.

در بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور 38 تیم در سه گروه به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر با هم رقابت کردند.

در این مسابقات اسماعیل دماوندی از تیم شهرداری آمل به عنوان پدیده این مسابقات انتخاب شد.