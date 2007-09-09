توانمند سازی مدیران دوره ابتدایی از اهداف آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رشیدی عصر یکشنبه در گردهمایی یکروزه طرح المپیاد علمی مدیران و معاونین دوره ابتدایی استان مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری با تاکید بر اینکه 81 درصد مدارس ، 67 درصد دانش آموزان و 63 درصد معلمین استان مازندران متعلق به دوره های ابتدایی و راهنمایی هستند گفت : این جمعیت کثیر نقش مهمی را در تحولات آموزش و پرورش به عهده دارند.

وی با اشاره به وجود سه هزار و 400 آموزشگاه دوره ابتدایی در استان افزود: بهترین دوره سنی جهت شکل گیری شخصیت ، رشد عاطفی و پرسشگر شدن کودکان دوره ابتدایی است.

رشیدی تصریح کرد: تشکیل هسته های مدیران آموزشگاهی ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، برگزاری دوره های ضمن خدمت ، برگزاری المپیاد علمی و به کارگیری نیروهای لیسانس در مدیریت آموزشگاه های ابتدایی از اقدامات آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید برای مدیران است.

وی با اشاره به اینکه دومین طرح المپیاد علمی مدیران و معاونین دوره ابتدایی استان مازندران با حضور سه هزار و 400 مدیر و معاون دوره ابتدایی استان برگزار شد گفت : از این تعداد 107 نفر در آزمون علمی و 103 نفر در ارائه تجارب حائز رتبه های برتر شدند.

طرح المپیاد علمی مدیران و معاونین دوره ابتدایی با هدف ارتقای دانش علمی و مهارت های عملی ، آشنایی با آخرین یافته های علم مدیریت و تبادل تجارب مفید بین مدیران و معاونین دوره ابتدایی استان در 25 تیر ماه سال جاری برگزار شد.

در این مراسم کارگاه آموزشی با حضور دکتر حسن زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار و به 22 نفر از برگزیدگان جوایزی اهداء شد.