شاهين بوشهر با سرمربي سابق برق در آستانه صعود به ليگ آزادگان

به گزارش خبرنگار " مهر " تيم فوتبال شاهين بوشهر كه در رقابتهاي زير گروه ليگ آزادگان حضور دارد با هدايت محمد عباسي مربي پيشين تيم برق شيرازدرحالي آخرين ديدارهاي خود را در اين رده برگزارمي كند كه در صورت پيروزي درمسابقه فردا مقابل نيروي زميني تهران راهي رقابتهاي ليگ آزادگان خواهد شد. ازاين رقابتها 5 تيم به مسابقات ليگ آزادگان صعود خواهند كرد.

محمد عباسي سرمربي فصل پيش برق شيراز كه به تازگي هدايت تيم شاهين بوشهر را برعهده گرفته بسيار اميدوار است كه در سه هفته باقي مانده به پايان اين رقابتها با كسب امتيازات لازم جواز صعود اين تيم به رقابتهاي ليگ آزادگان را كسب كند.