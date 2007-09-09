هسته ای شدن ناتوانی دشمنان و قدرت ملت ایران را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در جلسه عصر امروز هیئت دولت با تقدیر و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حمایت از دولت در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان و بیان اینکه به فضل الهی و با همه سنگ اندازیها و توطئه های استکبار جهانی ، ایران از گردنه سخت هسته ای عبور کرد، گفت: در حقیقت خدای متعال ملت ما را از این گردنه عبور داد، بطوری که دشمنان دیگر قادر به ایجاد مشکل در این راه و آسیب زدن به ملت ایران نخواهند بود .



رئیس جمهور هسته ای شدن ایران را هدیه بزرگ الهی به ملت ایران دانست و افزود: مقاومت وایستادگی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران در مقابل تهدیدات، عزت ایران وایرانی را ارزانی داشت که به برکت آن امروز ملت ایران در جهان، ملتی عزیز و بزرگ است .



رئیس شورای عالی امنیت ملی یکی از دستاوردهای هسته ای شدن را اثبات ناتوانی دشمنان و قدرت ملت ایران دانست و با بیان اینکه عظمت و بزرگی هسته ای شدن ایران در بومی بودن آن است ، تاکید کرد: ایران هسته ای پایه محکمی برای استقلال ملت ما شد؛ چرا که از این بابت هیچ امتیازی به کسی ندادیم و به همین جهت ایران می تواند از انرژی هسته ای بومی خود به بهترین صورت در مسیر صلح و رفاه استفاده کند.



دکتر احمدی نژاد دستاورد دیگر هسته ای شدن ایران را روحیه بخشیدن به دیگر ملت ها برشمرد و اظهار داشت: ملت ایران راه را برای دیگر ملت ها باز کرد تا مسیر علم آموزی و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کنند .



وی افزود: این واقعه بزرگ عرصه را برای انقلاب اسلامی باز کرد که در نتیجه آن جمهوری اسلامی ایران باید جوابگوی نیاز ملت های مستقل باشد .



رئیس جمهور در ادامه کار برای خدا را ماندگار دانست و با اشاره به افتتاح 37 هزار پروژه در هفته دولت گفت : با این تلاش و کوشش در همه جای ایران شادمانی و امید مشهود است و باید کارها بی وقفه انجام شود تا کشور آباد بشود.



وی همچنین ماه مبارک رمضان را بستری برای ارتقای معنوی و فرصت ذی قیمتی که درهای رحمت خدا باز و شیاطین در زنجیرند، عنوان نمود و به وزرای مربوطه توصیه کرد تا اقلام مورد نیاز مردم را در ماه رمضان فراهم نمایند تا همگان بتوانند در این ماه مبارک با راحتی ، آسایش و فراغت بال از فضای معنوی استفاده کنند .



دکتر احمدی نژاد همچنین به صدا و سیما برای پخش برنامه های آموزنده و مفید در ماه مبارک رمضان توصیه کرد.



رییس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفده شهریور این روز را بسیار مهم دانست و افزود: در یوم الله هفدهم شهریور بود که نظام سلطه در ایران شکست خورد .



وی خاطرنشان کرد: بخاطر ایستادگی مردم در میدان شهدا و خون هزاران شهید بود که پرده از چهره ریا کاران برداشته شد و با تثبیت راه امام، نظام شاهنشاهی در سراشیبی سقوط قرار گرفت.



همچنین در این جلسه رئیس جمهور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت الله طالقانی از وی به عنوان مجاهدی بزرگ و یک مومن واقعی یاد کرد که همه عمرش مجاهد بود .



دکتر احمدی نژاد از ویژگیهای مرحوم طالقانی ، ایستادگی و دفاع وی از امام بیان داشت و گفت: زبان آن مرحوم همچون شمشیر و ایمان او نیز قوی بود .



رئیس جمهور در ادامه جلسه هیات دولت با عرض تسلیت در گذشت حضرت حجت الاسلام مروی از وی به عنوان مردی مومن ، پاکباخته و با اخلاص یاد و غفران الهی را برای روح آن مرحوم از خداوند بزرگ استمداد کرد.