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۱۸ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۲۲

آغاز مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور در آمل

آغاز مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور در آمل

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات کاراته قهرمانی سبک واداریو بانوان کشورو انتخابی تیم ملی در دانشگاه شمال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مسئول سبک واداریو بانوان کشور شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح این مسابقات گفت: در این مسابقات 200 کاراته کا از 15 استان کشور در دو بخش کومیته و کاتا با هم رقابت می کنند.

فریبا بابائی افزود: این مسابقات در 5 رده سنی نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسسوتان برگزار می شود.

به گفته وی، نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم ملی کارانه سبک واداریو کشور به مسابقات جهانی  کاپ اوکراین که آبانماه برگزار می شود اعزام می شوند.

مسئول سبک واداریو بانوان کشور سطح برگزاری این مسابقات را خوب ارزیابی و تصریح کرد: در این مسابقات تمامی ملی پوشان این سبک حضور داشتند.

کد مطلب 549252

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