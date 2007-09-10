بنای تاریخی الیادران اصفهان به طور کامل تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن روانفر شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: سر در و ایوان جنوبی و بقایای گنبدخانه مسجد تاریخی الیادران که متعلق به دوران سلجوقیه بود با وجود اقدامات بازدارنده میراث فرهنگی تخریب شد و متولیان محلی، این مسجد را با خاک یکسان کردند.

این مسئول تاکید کرد: این تخریب با وجودی صورت گرفته است که بر اساس مصوبه دفتر فنی استاندای، سازمان میراث فرهنگی اقدام به تهیه نقشه های جامع مرمت و بازسازی و توسعه مسجد با هیئت امناء کرده بود .