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۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۹

بنای تاریخی الیادران اصفهان به طور کامل تخریب شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: با تخریب کامل بنای تاریخی الیادران در هفته گذشته، تلاش چندین ساله سازمان میراث فرهنگی اصفهان بی نتیجه ماند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن روانفر شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: سر در و ایوان جنوبی و بقایای گنبدخانه مسجد تاریخی الیادران که متعلق به دوران سلجوقیه بود با وجود اقدامات بازدارنده میراث فرهنگی تخریب شد و متولیان محلی، این مسجد را با خاک یکسان کردند.

این مسئول تاکید کرد: این تخریب با وجودی صورت گرفته است که بر اساس مصوبه دفتر فنی استاندای، سازمان میراث فرهنگی اقدام به تهیه نقشه های جامع مرمت و بازسازی و توسعه مسجد با هیئت امناء کرده بود.

روانفر یادآور شد: بنای مسجد تاریخی الیادران در سال 77 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود و یکی از آثار ارزشمند متعلق به دورانی بود که تفکر سازندگان آن مبنی بر درک صحیح از ارزش های معماری اسلامی و چگونگی ایجاد فضای مطلوب در جهت ارتباط با عالم الهی بود.

کد مطلب 549273

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