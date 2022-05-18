خانه ارتباطات همدان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه سه شنبه در همایش روز ارتباطات و روابط عمومی استان همدان با اشاره به پیش روی طرح مردمی سازی یارانه‌ها، عنوان کرد: یکی از اهداف دشمن، فاصله ایجاد کردن بین مسئولین و مردم است.

وی با تاکید بر اینکه در اینجا نقش روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه پررنگ و مهم است، افزود: روابط عمومی می‌توانند در این راه، روشنگری کنند و مؤثر باشند.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: تجاوز دشمنان طی دو دهه اخیر به آثار تاریخی و فرهنگی بوده چراکه خود فاقد فرهنگ و تمدن بوده اند.

قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه نباید اجازه موج سواری به دشمن را داد، دشمنان همه ابزار خود را به کار گرفته اند تا بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد کنند.

وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه قدرت قلم می‌تواند این موارد را از بین ببرد، گفت: دشمنان ما از روزی که انقلاب اسلامی پیروز شد، روبروی این انقلاب و مردم ایستادند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید خانه ارتباطات همدان تشکیل شوند، افزود: این خانه باید متشکل از فعالان و متخصصان علوم ارتباطات باشد.

قاسمی فرزاد از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا از جوانان خوش فکر و تحصیل کرده رشته‌های مرتبط در حوزه روابط عمومی استفاده کنند تا تحولی را در این عرصه شاهد باشیم.

وی در پایان مراسم با تاکید بر اینکه موضوع آموزش باید در دستور کار روابط عمومی‌ها باشد تا آنها را پویاتر سازیم، یادآور شد: باید در طراحی، برنامه ریزی و اقدامات روابط عمومی‌ها را سهیم کنیم و صرفاً آنها را بلندگو نبینیم.