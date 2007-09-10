دکتر مهدی لبیبی درباره برنامههای ماه رمضان شبکه رادیویی سلامت به خبرنگار مهر گفت: "در ماه رمضان به موضوع تغذیه بیشتر میپردازیم و این برنامهها را در قالب آیتمهای متنوع صبح، ظهر و نزدیک افطار پخش میکنیم. همچنین از تعداد زیادی متخصص دعوت کرده ایم و کارشناسان امسال با سال گذشته متفاوت هستند که درباره روزه بیماران خاص توضیح میدهند."
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: "رادیو سلامت برنامه کوتاهی درباره ادعیه و دعاهای خاص ماه رمضان دارد. آقای شمشیری میان برنامه پنج دقیقهای را با محوریت دعا تهیه کرده که بعد از اذان ظهر از رادیو سلامت پخش میشود. گزارشهایی از مطب پزشکان، بیمارستانها و افرادی خواهیم داشت که افطارشان را در محل کارشان باز میکنند. با توجه به اینکه شبکههای رادیویی دیگر تلاوت قرآن در ماه رمضان پخش میکنند، به همین دلیل رادیو سلامت تلاوت قرآن پخش نمیکند."
لبیبی درباره نمایشهای رادیویی در این ماه توضیح داد: "نمایشهای این شبکه طبق روال گذشته پخش میشود و این طور نیست که موضوعات متناسب با ماه رمضان باشد. البته در برنامههای ماه رمضان از نویسندگان و گزارشگران جدید هم بهره میبریم تا گزارشهای متفاوت ارائه دهیم."
مدیر رادیو سلامت با اشاره به برنامههای این شبکه با شروع سال تحصیلی گفت: "با توجه به شروع سال تحصیلی برنامههایی هم برای سلامت دانشآموزان دورههای مختلف مقاطع تحصیلی داریم، چرا که با آغاز سال تحصیلی مشکلات ترافیک در سطح شهر زیاد میشود، مسلماً مسائل روحی و روانی هم بیشتر میشود. بنابراین رادیو سلامت با ارائه برنامههایی مناسب سعی میکند راهکارهای مناسب برای کنترل خشم و ... را در اختیار شنوندگان قرار دهد."
وی درباره زمان 24 ساعته شدن رادیو سلامت گفت: "چندی پیش آقای ضرغامی خبر 24 ساعته شدن رادیو سلامت را اعلام کردند. ما هم نامهنگاریهای لازم را انجام دادیم. البته در مرحله اول 18 ساعته و در مرحله بعد 24 ساعته میشود، چرا که شبکه رادیویی گفتگو هم شش ساعته است و از طرفی دیگر رادیو صبا هم در حال راهاندازی است. 24 ساعته شدن رادیو سلامت تا پایان سال اتفاق میافتد."
لبیبی درباره تصمیم جدید معاونت صدا مبنی بر تولیدی شدن برخی برنامههای زنده در رادیو گفت: "صحبت آقای خجسته درباره این بود که اگر ضرورتی ندارد برنامهای زنده تولید شود، میتواند تولیدی تهیه شود. برای صرفهجویی این صحبت را گفتند، چرا که برنامه زنده نیازمند خیلی هماهنگیهاست. از طرف دیگر عوامل باید با سرویس رفت و آمد کنند و مشکلات بنزین وجود دارد."
