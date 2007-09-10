بادامچیان در گفتگو با مهر: برای وضعیت دراماتیک سیاسی اصلاح طلبان به شدت متاسفم/ جبهه متحد اصولگرایان برآیند خواسته های مردم است

اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اشاره به موضع گیری اخیر اصلاح طلبان در خصوص انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: آنها با مجلس خبرگان نیز بازی سیاسی می کنند در صورتی که متوجه نیستند این مجلس جزو نهادینه ترین ارکان کشور است و مردم و اعضای آن به خاطر رضای خدا به آن رای داده و در آن عضو می شوند.

اصلاح طلبان وضع سیاسی مناسبی ندارند

وی افزود: من نمی دانم این افراد که مذموم ترین نوع اهانت ها را به آیت الله هاشمی رفسنجانی کردند و بدترین تخریب ها را علیه او انجام دادند، چطور بازهم از او حمایت می کنند؛ لذا فکر می کنم در حال حاضر بر خلاف چیزی که اصلاح طلبان سعی میکنند به آن تظاهر کنند درنامناسب ترین وضعیت سیاسی قرار دارند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: اصولگرایان امیدوارند که رقیب شان به یک انسجام سیاسی و بین گروهی برسد تا بتواند انتخابات مجلس هشتم را به یک صحنه رقابتی کامل تبدیل کند و شرایط را برای مردم در انتخاب نمایندگان اصلح فراهم سازد.

انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان باعث ناکامی دشمن شد

وی با اشاره به بازتاب انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری درکشور وجهان، گفت: این مجلس ترکیبی از علمای برگزیده و متقی اسلامی است که جای هیچ گونه تنازع سیاسی و قدرت نیست.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در انتخابات رئیس مجلس خبرگان نیز شاهد بودیم که بسیاری از بزرگان این مجلس از جمله حضرات آیات شاهرودی، مصباح یزدی، یزدی و سایرین به احترام یکدیگر از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی به صحنه نیامدند و کاندیدا نشدند، لذا دراین مجلس به هیچ عنوان چنین مباحثی مطرح نیست.

وی اضافه کرد که حضرات آیات هاشمی رفسنجانی و جنتی نیز هر دو در یک مسیر کامل اصولگرایی واقعی قرار دارند و اگر برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری نامزد شدند، تنها برای انجام تکلیف شرعیشان بوده، همان طور که تمامی افراد محترم عضو این مجلس برای ادای وظیفه شرعی خود به مجلس خبرگان گام نهاده اند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به اینکه خطوط رسانه ای مستکبرین از جمله رادیو بی بی سی و رادیو آمریکا سعی دارند مجلس خبرگان رهبری را از یک مجلس شرعی و دینی به مجلسی سیاسی تبدیل کنند، خاطرنشان کرد: آنها قبل از انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری می خواستند با رو در رو قرار دادن اعضای مجلس خبرگان مقابل یکدیگر نوعی حرمت شکنی ایجاد کنند، غافل از اینکه علمای این مجلس جزو بزرگانی هستند که به طور کامل با حیله ها و ترفندهای آنان آشنایند و سال با آن مقابله کرده اند.

وی با ناکام خواندن توطئه های دشمنان و ترفندهای جدید آنان برای در انتخابات اخیر مجلس خبرگان، تصریح کرد: خطوط استکبار و رسانه های منتسب به دشمنان کشور دلشان برای منافع نظام اسلامی ایران نمی سوزد، بلکه آنان قصد دارند با حرمت شکنی دینی و جایگاه روحانیت، ایمان و باور مردم را نسبت به مبانی دینی و این قشرتضعیف کرده و به منافع استکباری خود برسند.

ادعای داشتن امکانات حکومتی بی اساس است

بادامچیان در بخش دیگری از سخنانش اظهارات اخیر اصلاح طلبان را مبنی براینکه امکانات حکومتی به طورکامل در اختیار اصولگرایان است ، بی اساس دانست و گفت : اصلاح طلبان قبل از اینکه موضعی بگیرند و یا در خصوص برخی مسائل اظهار نظری کنند باید به طور کامل تامل کرده و به جوانب را در نظر بگیرند، چراکه اگر چنین ادعایی را مطرح می کنند، پس باید بپذیرند که اگرپس از هشت سال حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت و امکانات، احمدی نژاد رئیس جمهور می شود و مجلسی اصولگرا انتخاب می شود، به دلیل این است که مردم رای به ناکارآمدی اصلاح طلبان داده اند.

وی تاکید کرد که درهردولتی امکانات حکومتی تنها در سطح کلان انتخابات و با نظارت مجلس، شورای نگهبان و سایردستگاه های نظارتی و اجرایی به کارگرفته می شود و اصلاح طلبان که خود هشت سال بر مسند حکومت بوده اند باید این مطلب را به طور کامل بدانند.

سفرهای استانی جبهه متحد تا اواسط رمضان پایان می یابد

قائم مقام حزب موتلفه طراحی مدل جبهه متحد اصولگرایان را در استان های کشور طرحی برای اعتماد بیشتر مردم در معرفی نامزدهای انتخاباتی ذکر کرد و افزود: برای اینکه این جبهه تنها به اضلاع گروه های اصولگرا محدود نباشد در هراستان نیز پنج نفر را به عنوان افراد مرضی الاطراف مورد اعتماد و پذیرش مردم قرار دادیم تا در بررسی ها و برنامه ریزی ها تنها حزبی عمل نکرده باشیم.

وی جبهه متحد اصولگرایان را برآیند خواسته های مردم خواند وگفت: این رویکرد باعث می شود که نمایندگان هم شرایط مد نظر احزاب و هم شرایط مورد پذیرش مردم را دارا باشند واین نوع انتخاب مسلما منطبق با دیدگاه های مردمی خواهد بود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان نتایج کنونی را حاکی از موفقیت این راهکار ارزشمند که برای اولین بار است در کشور ایجاد می شود برشمرد و خاطرنشان کرد: با تشکیل جبهه های استانی سفرهای گروه شش نفره در مرکز به استانها برای هماهنگی بیشتر انجام خواهد شد.

بادامچیان درپایان احتمال داد که سفر اعضای گروه 6 نفره جبهه متحد اصولگرایان به استانها و هماهنگی و هماهنگی این جبهه با گروه های استانی تا اواسط ماه مبارک رمضان به پایان برسد.