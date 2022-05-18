کشف بیش از ۸ کیلوگرم حشیش در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ فرهاد علی بیگی اظهار کرد: در راستای مبارزه همه جانبه با پدیده شوم مواد مخدر، روز گذشته مأموران گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، دو دستگاه خودروی سواری پراید و پیکان را برای بررسی بیشترمتوقف کردند.



وی خاطر نشان کرد: مأموران در بازرسی از این دو خودرو موفق به کشف ۸کیلو و ۱۰۰ گرم حشیش که به شیوه ماهرانه‌ای در داخل خودروها جاساز شده بود، شدند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در این پرونده ۲ خودرو توقیف و ۳ متهم دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.



سرهنگ علی بیگی یاد: اشراف و تعامل اطلاعاتی، عملیاتی دو رویکرد مؤثر در سطح ناجا می‌باشد که ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر ایجاد می‌کند و این پلیس از این ظرفیت نهایت بهره را می‌برد.