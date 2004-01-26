ليست 75 نفره شوراي حكومت انتقالي عراق براي واگذاري پست هاي سياسي و اداري

به گزارش خبرگزاري مهر، الوطن نوشت وزارت امورخارجه عراق همچنان در اختيار كردها خواهد بود اما اين بار پست هاي اين وزارتخانه ميان دو حزب اصلي كردستان يعني اتحاديه ميهني و حزب دمكرات تقسيم خواهد شد.

براساس ليستي كه الوطن به آن دست پيدا كرده است، اراس حبيب پست معاونت وزارت كشور، ميسون الدملوجي معاونت وزارت فرهنگ ، حيدر الاسدي معاونت وزارت جوانان و سرتيپ احمد ابراهيم كاظم هم مدير پليس عمومي را به دست خواهند گرفت.

دراين ليست ، برهم صالح به عنوان نماينده دايم عراق در سازمان ملل متحد انتخاب خواهد شد.

براساس منابع نزديك به شوراي حكومت انتقالي، راهكارجديد به هرعضواين شورا اين اجازه را مي دهد كه سه فرد مورد نظر خود را براي به دست گرفتن پست هاي اداري و سياسي كانديدا كند.

بر اساس فرمول جديد در واگذاري پست هاي اداري و سياسي اين پست ها درانحصار يك حزب وگروه خاص نخواهد بود.

نشانه ديگر درمورد ليست انتصاب ها اين است كه اكراد مناصب وزارت امور خارجه را ميان خود تقسيم مي كنند زيرا آنها اين وزارتخانه را راهبردي مي دانند .

به نوشته الوطن اكثر افراد اين ليست از تكنوكرات ها هستند.