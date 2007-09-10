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۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

/ دیدارهای دوستانه فوتبال/

عمان به دیدار قطر و کویت می رود / امارات با تیم های شرق آسیا دیدار می کند

تیم ملی فوتبال عمان طی دیدارهای دوستانه به مصاف تیم های ملی فوتبال قطر و کویت می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال عمان همچنین اعلام کرده که تیم ملی این کشور در بازی دوستانه با قطر( 17 سپتامبر- 26 شهریور و 14 اکتبر- 22 مهر) و کویت ( اول و چهار اکتبر- 9 و 12 مهر) دیدار خواهد کرد.

گابریل کالدرون مربی آرژانتینی عمان به همین منظورو برای بازیهای انتخابی جام جهانی 2010  سی بازیکن را به اردو فراخواند. دراین فهرست بازیکنانی که در خارج از کشور بازی می کنند وجود ندارند تا آنها در مراحل دیگری به تمرینات بیایند.

در قرعه کشی مسابقات انتخابی جام جهانی عمان حریف نپال شد تا در روزهای 8 و 28 اکتبر- 16 مهر و 6 آبان در بازی حذفی رفت و برگشت سرنوشت خود را برای صعود به مرحله بعد تعیین کند.

البته فدراسیون فوتبال عمان در نامه ای از فدراسیون نپال درخواست کرده که برای تعویق بازی رفت به تاریخ 21 اکتبر موافقت کند.

امارات نیز دیدارهای دوستانه ای با اندونزی در 23 سپتامبر- اول مهر در دبی ، تایلند در 3 اکتبر- یازدهم مهر و ویتنام در 8 اکتبر- 16 مهر خواهد داشت تا قبل از بازیهای انتخابی جام جهانی آمادگی بیشتری پیدا کند.

امارات در جام ملت های 2007 با نتیجه 2 برصفر برابر ویتنام شکست خورده و از مرحله گروهی بازیها حذف شده بود.

کد مطلب 549303

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