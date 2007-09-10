صدور پروانه های کسب اصناف در مازندران 92 درصد کاهش یافت

قنبر رهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تعداد مجامع امور صنفی از 16 مجمع به 19 مجمع افزایش یافته است و تعداد واحدهای صنفی با 29 درصد افزایش به 126 هزار و 552 واحد صنفی رسیده است.

وی با اشاره به این که تعداد واحدهای بدون پروانه کسب شناسایی شده 15 درصد نسبت به سال 84 کاهش یافته است، اظهار داشت: کمترین کاهش پروانه های کسب صادره در رسته تولیدی با 90 درصد کاهش بوده است.

رهی با بیان این که تعداد پروانه های کسب ایثارگری 54 درصد کاهش داشته است، یادآور شد: بیشترین پلمپ در واحدهای تولیدی با هزار و 490 درصد افزایش و کمترین پلمپ واحدها در رسته خدماتی با 270 درصد بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد شرکت های لبنی صنفی 159 درصد و تعداد انتخابات صنفی نیز 270 درصد در سال گذشته افزایش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد تسهیلات اعطایی بنگاه های زودبازده مازندران ادامه داد: در بخش فرش دستباف با 29 هزار و 800 میلیون ریال اعتبار 879 طرح اجرا شده است که از این تعداد، 726 طرح بهره برداری شده است.

مدیرکل بازرگانی مازندران بیان داشت: در بخش اصناف در سال گذشته 257 طرح با 88 هزار و 540 میلیون ریال به تصویب رسید که این تعداد طرح برای 409 نفر شغل ایجاد کرد.

به گفته وی در بخش اعتبار 20درصد سرمایه در گردش سبب معرفی 30 طرح به مبلغ 61 هزار میلیون ریال به بانک ها معرفی شده است.