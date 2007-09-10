کتاب های برتر کودک و نوجوان از منظر ناشران برتر معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست فتح الله فروغی دبیر دومین جشنواره انتخاب کتاب های برتر کودک و نوجوان گفت: انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک از مدت ها پیش تصمیم داشت در کنار سایر فعالیت ها، به عنوان یک نهاد مستقل در جهت برگزاری جشنواره ها اقدام کند که در نهایت چنین تصمیمی به برگزاری این جشنواره منجر شد.

وی افزود: جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان مانند اولین دوره برگزاری خود در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود. این جشنواره نقش بسزایی در ارتقای سطح مطالعه جامعه و تبادل نظر ناشران با یکدیگر خواهد داشت؛ به طوری که اگر شرایط مهیا شود سعی داریم این جشنواره را در دوره های بعد در سطوح بین المللی برگزار کنیم.

فروغی تصریح کرد: کتاب های این جشنواره به نیمه دوم سال 1384 و کل سال 1385 اختصاص دارد و مسلما دوره بعد را به کتاب های سال 86 اختصاص می دهیم. در این جشنواره کتاب ها در شاخه های داستانی، غیر داستانی، شعر و مباحث نظری عرضه شده اند و در جلسات داوری نیز از منظر طراحی، گرافیک، تصویرسازی و سایر جنبه ها مورد بررسی داوران قرار گرفتند. درمجموع 400 عنوان کتاب به دبیرخانه ارسال شد که از آن میان یک سوم این آمار در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

دبیر دومین جشنواره کتاب های برتر کودک و نوجوان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر کاهش تولیدات ادبی این رده سنی در سال جاری گفت: بهتر است دلایل کاهش کتاب های کودک و نوجوان در فرصتی دیگر بیان شود. در مجموع تعداد ناشرانی که امسال کتاب به جشنواره ارسال کرده اند در قیاس با سال گذشته بیشتر بوده است.

فروغی در ادامه خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم تشکل هایی چون انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان که بیشتر با موضوعات و معضلات این حوزه آشنا هستند می توانند برگزارکننده مستقلی برای این جشنواره محسوب شوند و بهترین تولیدات خود را به واسطه اشراف و تخصصی که دارند ارائه دهند؛ درحالی که در جوایز دیگر مانند کتاب سال فقط حق انتخاب بر یک اثر استوار می ماند و دیگر کتاب ها کنار گذاشته می شود. در جشنواره کتاب های برتر، کتب آموزشی هم می تواند شرکت داده شود.

وی افزود: مهم ترین محور این جشنواره این بوده است که کتاب ها از منظر ناشران برتر به جامعه ارائه شوند. به این شکل که معرفی این کتاب ها از طریق رسانه ها و صدا وسیما می تواند نقش سازنده و مطلوبی بر کتابخوانی جامعه ایفا کند.

محمد رضا توکل صدیقی رئیس هیات مدیره انجمن ناشران کتاب کودک نیز در ادامه این نشست، با اشاره به گذشت 17 سال از تاسیس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک گفت: زمانی که در سال 1369 انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد، کتاب های کودک و نوجوان به اندازه امروز از هویت و تشخص برخوردار نبودند و کمتر به عنوان شاخه ای از نشر کتاب مورد توجه قرار می گرفتند.

وی ادامه داد: در طول این سال ها انجمن توانست با درج اخبار نشر مربوط به این حوزه به ارتقای سطح کیفی کتاب ها بپردازد و همچنین بر روی اعضای انجمن نیز تاثیرات مثبتی بگذارد.

به گزارش مهر، به گفته دست اندرکاران دومین جشنواره کتاب های برتر به تمام کتاب های قابل تقدیر، برگزیده و برتر امسال تنها یک لوح تقدیر اهدا می شود. جشنواره درصدد است بیش از ابعاد مالی بر ارزش های معنوی جایزه تاکید کند.

همچنین در این نشست عنوان شد که قرار است وزارت ارشاد هزار نسخه از کتاب های برتر، برگزیده و قابل تقدیر سال گذشته را خریداری کند.

در این دوره اسدالله شعبانی و هادی خورشاهیان در بخش ادبیات، مجید عمیق و مجتبی همتی در بخش غیر داستانی، کاظم طلایی و قدرت الله نیک بخت در بخش کتاب سازی و عطیه مرکزی و علیرضا گلدوزیان در بخش گرافیک داوری می کنند.

دومین جشنواره کتاب های برتر کودک و نوجوان 19 شهریورماه ساعت 30/16 الی 18 در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.