توافق ایران و آژانس گام دیگری برای نشان دادن حسن نیت تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر " سعید جلیلی" در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تصریح کرد: ایران به دنبال وقت تلف کرن نیست و اینکه ایران برنامه غنی سازی خود را به مدت دو سال در سالهای 2004 و 2005 تحت توافقی با اتحادیه اروپا تعلیق کرده، اما آنچه که فراتر از آن رفت، درخواست برای توقف برنامه [هسته ای] به طور دائمی بود.

وی افزود:" تنها راه حل، خارج کردن این موضوع از شورای امنیت و برگرداندن آن به آژانس است."

جلیلی در پاسخ به این پرسش که آیا دور دیگر تحریمها توافق آژانس را تهدید می کند، تصریح کرد: تهران اقدامات داوطلبانه ای را متوقف خواهد کرد که هم اکنون نسبت به آن متعهد است.

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا درباره طراحی مدالیتی و نحوه حل مسائل باقی مانده بین دو طرف به توافق رسیده اند.