تجهیز بیمارستان مشگین شهر به ام.آر.آی/زیرساخت درمانی تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرتک پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مواردی نیاز است اصحاب رسانه و شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر ارتباط تنگاتنگ باهم داشته باشند و شبکه بهداشت بهداشت و درمان به همفکری با اصحاب رسانه در حوزه‌های مختلف نیاز دارد، انتقاد سازنده از سازمان نیز باعث رشد و اصلاح امور می‌شود و تلاش می‌شود سازمان نیز در مورد موضوعات و انتقادات مطرح شده اقدام عاجل انجام دهد.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی شبکه بهداشت درمان رسیدگی به مشکلات، کمبودها و کاستی‌های بیمارستان ولیعصر مشگین شهر است. از الویت‌های اصلی شبکه بهداشت تأسیس بیمارستان تأمین اجتماعی در ضلع شمالی شهرستان است که با توجه به قرار گرفتن بیمارستان فعلی در مسیر گردشگری گاهی اوقات و مخصوصاً در زمان تعطیلات که شهرستان میزبان مسافران است شلوغی مسیر موجب از دست رفتن زمان طلایی برای بیماران در مسیر بیمارستان فعلی می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر خاطر نشان کرد: با توجه به جمعیت شهرستان و تعدد مناسب پزشکان متخصص، یکی از نیاز اصلی این شهرستان دستگاه ام. آر. آی است و اقدامات مناسبی در این خصوص توسط نماینده شهرستان صورت گرفته و شبکه بهداشت و درمان در حال آماده سازی یک فضا استاندارد و مناسب برای نصب دستگاه است و دو دستگاه ام. آر. آی برای استان اردبیل اختصاص یافته که یکی از این دستگاه‌ها به زودی در مشگین شهر نصب خواهد شد.

مهرتک در خصوص خدمات دندان پزشکی در سطح شهرستان گفت: خدمات دندان پزشکی در سطح شهر در نقاط مختلف شهرستان برای گروه تا ۱۴ سال رایگان است و برای کمک به بهتر شدن خدمات دندانپزشکی اطلاعیه‌های مختلفی با همکاری آموزش پرورش و فرمانداری صادر شده است تا گروه هدف با اطلاع از این موضوع از خدمات بهتری بهره‌مند شوند که متأسفانه تاکنون مردم خصوصاً در روستاها اطلاع کافی از این موضوع نداشته اند.

وی در خصوص مشکل کمبود پزشک اورژانس نیز گفت: طبق قراردادی هماهنگ شده است خدمات بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر مشگین شهر به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی ملزم به پوشش بهینه و جامع خدمات پزشکی اورژانس خواهد بود که بدون افزایش هزینه برای بیماران مشکلات کمبود پزشک و برخی کاستی‌های در این زمینه نیز برطرف می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر در مورد انتصاب ریاست جدید بیمارستان ولیعصر گفت: تصمیماتی در خصوص انتصاب رئیس جدید بیمارستان ولیعصر مشگین شهر گرفته شده است و رئیس جدید بیمارستان مشگین شهر نیز به زودی معرفی خواهد شد.

مهرتک در مورد برخی گلایه‌های مردم در مورد کمبود پزشک انکال نیز ادامه داد: در مورد بعضی از رشته‌های خاص پزشکی مثل جراحی‌های مغز و اعصاب و …محدودیت هایی در تعداد پزشک‌های مربوطه وجود دارد و امکان اینکه ۲۴ ساعته پزشک در اختیار بیمارستان قرار بگیرد نیست که این مشکل در اکثر شهرستان‌ها و حتی مراکز استان وجود دارد اما در سایر مواردی که قصوری از طرف پزشک انکال بوده که موجب گلایه همشهریان شده اقداماتی انجام گرفته است و نظارت در این خصوص نیز افزایش خواهد یافت.