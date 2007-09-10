به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن آزادیان صبح امروز در جمع خبرنگاران در فرمانداری این شهر افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات فلزی است که در شهر صنعتی کاوه تولید و به کشورهای آسیای میانه، آلمان، بلغارستان و رومانی فرستاده می ‌شود.

وی شهر صنعتی کاوه را بزرگترین مرکز صنعتی کشور خواند و اظهار داشت: این شهر صنعتی سالانه ‪ ۳۰‬نوع از تولیدات خود را به بازار مصرف خارجی عرضه می‌ کند از این رو ارزآوری بسیار بالایی برای کشور به دنبال دارد.

آزادیان خاطرنشان کرد: در شهرستان ساوه یک هزار و ‪ ۵۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که در این واحدها ‪ ۳۰‬هزار نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و متخصص مشغول به کار هستند.

وی با بیان این که سالانه، حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن محصول انواع کشاورزی در این شهرستان تولید می‌شود، یادآور شد: علاوه بر این، ‪ ۷۰‬ درصد محصول باغی و ‪ ۳۰‬درصد گندم تولیدی استان مرکزی در ساوه به تولید می شود.

استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی و دومین استان دارنده صنایع مادر کشور است. قالب صادرات این استان کالاهای صنعتی و پتروشیمی است و بیشتر صنایع استان مرکزی در شهرستان اراک و ساوه قرار دارد.