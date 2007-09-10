۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۰

سالانه ‪ ۲۰۰‬هزار تن کالای صنعتی‌ ساوه به خارج از کشور صادر می شود

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ساوه گفت: سالانه بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن کالای صنعتی‌ تولید شده در شهرستان ساوه به خارج از کشور صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن آزادیان صبح امروز در جمع خبرنگاران در فرمانداری این شهر افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات فلزی است که در شهر صنعتی کاوه تولید و به کشورهای آسیای میانه، آلمان، بلغارستان و رومانی فرستاده می ‌شود.

وی شهر صنعتی کاوه را بزرگترین مرکز صنعتی کشور خواند و اظهار داشت: این شهر صنعتی سالانه ‪ ۳۰‬نوع از تولیدات خود را به بازار مصرف خارجی عرضه می‌ کند از این رو ارزآوری بسیار بالایی برای کشور به دنبال دارد.

آزادیان خاطرنشان کرد: در شهرستان ساوه یک هزار و ‪ ۵۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که در این واحدها ‪ ۳۰‬هزار نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و متخصص مشغول به کار هستند.

وی با بیان این که سالانه، حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن محصول انواع کشاورزی در این شهرستان تولید می‌شود، یادآور شد: علاوه بر این، ‪ ۷۰‬ درصد محصول باغی و ‪ ۳۰‬درصد گندم تولیدی استان مرکزی در ساوه به تولید می شود.

استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی و دومین استان دارنده صنایع مادر کشور است. قالب صادرات این استان کالاهای صنعتی و پتروشیمی است و بیشتر صنایع استان مرکزی در شهرستان اراک و ساوه قرار دارد.

