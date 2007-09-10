۱۹ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

شعور و شور در مجالس مذهبی - 8

مبلغ باید از شرایط و نیازهای روز آگاه باشد

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به اینکه مبلغ باید شرایط و نیازهای روز را به خوبی شناخته و متناسب با آنها سخن گوید، گفت: مبلغ باید با شجاعت، در برخی موارد موج مثبت ایجاد و در موارد لازم نیز شکننده برخی موجهای مخرب باشد.

حجت الاسلام کاظم صدیقی پژوهشگر دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در تبلیغ هم محتوا باید قابل ابلاغ باشد و هم نحوه رساندن کافی و روشن باشد، اظهار داشت: تبلیغ و اطلاع رسانی نیازمند مقدماتی است که به سخنران و مطلبی که مطرح می کند، باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه مطلبی که سخنران یا خطیب می گوید باید روشن بوده و سلیس و روان باشد، تصریح کرد: خود سخنران یا خطیب نیز باید انسانی روشن باشد تا قلب، فکر و اندیشه دیگران را نیز روشن کند. مبلغ هم باید در اطلاق بلیغ باشد و هم مطلبی را که می گوید رسا و روشن باشد.

حجت الاسلام کاظم صدیقی با تأکید بر اینکه مبلغ باید شرایط زمان و مکان را در نظر گیرد، افزود: مخاطب شناس بودن مبلغ بسیار مهم است و اینکه بداند برای چه افرادی سخنرانی می کند. همچنین زمان گفتن و مطرح کردن مطلب نیز تأثیر به سزایی در سخنرانی مبلغ خواهد داشت. به گونه ای که او هم باید درد شناس و هم درمان شناس بوده و هم بازاریابی خوبی داشته باشد و بداند مشتری چه مطلبی را چه زمانی می خواهد و چه خلأیی وجود دارد و مناسب با آن تقاضا، عرضه خود را اعلام و ابراز کند.

این پژوهشگر دینی در ادامه با تأکید بر اینکه مبلغ باید رسالت الهی را ابلاغ کند، یاد آور شد: خطیب و سخنران باید خدا ترس باشد، از کسی جز خدا واهمه نداشته باشد، شهامت و شجاعت داشته باشد، از باز گوکردن حق و افشای باطل هیچ ابایی نداشته باشد .

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به اینکه مبلغ نباید تقاضای کاذب و اشتهای مصنوعی مردم را در نظر گیرد، بلکه باید تکلیف و وظیفه الهی را مورد توجه داشته باشد، اظهار داشت: مبلغ باید از شجاعت لازم برخوردار بوده، در برخی موارد موج ایجاد کند و در برخی مواقع موج را بشکند، یعنی شهامت و شجاعت داشته باشد و بتواند موجهایی که در مسیر واقعیات قرار گرفته اند را بشکند.

کد مطلب 549338

