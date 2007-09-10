مبلغ باید از شرایط و نیازهای روز آگاه باشد

حجت الاسلام کاظم صدیقی پژوهشگر دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در تبلیغ هم محتوا باید قابل ابلاغ باشد و هم نحوه رساندن کافی و روشن باشد، اظهار داشت: تبلیغ و اطلاع رسانی نیازمند مقدماتی است که به سخنران و مطلبی که مطرح می کند، باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه مطلبی که سخنران یا خطیب می گوید باید روشن بوده و سلیس و روان باشد، تصریح کرد: خود سخنران یا خطیب نیز باید انسانی روشن باشد تا قلب، فکر و اندیشه دیگران را نیز روشن کند. مبلغ هم باید در اطلاق بلیغ باشد و هم مطلبی را که می گوید رسا و روشن باشد.

حجت الاسلام کاظم صدیقی با تأکید بر اینکه مبلغ باید شرایط زمان و مکان را در نظر گیرد، افزود: مخاطب شناس بودن مبلغ بسیار مهم است و اینکه بداند برای چه افرادی سخنرانی می کند. همچنین زمان گفتن و مطرح کردن مطلب نیز تأثیر به سزایی در سخنرانی مبلغ خواهد داشت. به گونه ای که او هم باید درد شناس و هم درمان شناس بوده و هم بازاریابی خوبی داشته باشد و بداند مشتری چه مطلبی را چه زمانی می خواهد و چه خلأیی وجود دارد و مناسب با آن تقاضا، عرضه خود را اعلام و ابراز کند.

این پژوهشگر دینی در ادامه با تأکید بر اینکه مبلغ باید رسالت الهی را ابلاغ کند، یاد آور شد: خطیب و سخنران باید خدا ترس باشد، از کسی جز خدا واهمه نداشته باشد، شهامت و شجاعت داشته باشد، از باز گوکردن حق و افشای باطل هیچ ابایی نداشته باشد .

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به اینکه مبلغ نباید تقاضای کاذب و اشتهای مصنوعی مردم را در نظر گیرد، بلکه باید تکلیف و وظیفه الهی را مورد توجه داشته باشد، اظهار داشت: مبلغ باید از شجاعت لازم برخوردار بوده، در برخی موارد موج ایجاد کند و در برخی مواقع موج را بشکند، یعنی شهامت و شجاعت داشته باشد و بتواند موجهایی که در مسیر واقعیات قرار گرفته اند را بشکند.

