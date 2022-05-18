مسائل اقتصادی کشور با همکاری و کنار هم بود رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در شیراز، گفت: امروز به همان میزان که جهاد نظامی یا جهاد در عرصه سیاسی دارای اهمیت است، به همان میزان هم جهاد در عرصه اقتصاد ضرورت دارد.

وی افزود: در یکی دو صده گذشته نه آنچه خود داشته‌ایم را رشد داده‌ایم و نه آنچه که دیگران داشته‌اند را خوب یاد گرفته‌ایم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: عزتمندی یک کشور همان‌گونه که قوای نظامی و سیاسی وابسته است، به توانمندی اقتصادی آن کشور هم ربط دارد و تا مسئله توانمندی اقتصادی را در حدی که شایسته ایران است، بالا نبریم، مسلماً مابقی تلاش‌ها ناکام خواهد ماند.

وی ادامه داد: تلاش شورای اسلامی و شهرداری شیراز در راستای زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری به مثابه گوشه‌ای از جهاد عظیمی است که در سراسر کشور باید شکل گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس بیان کرد: بستر فرهنگی و امنیتی اقدامات اقتصادی باید در ایران و شیراز ایجاد شود اما دست تنها صدا ندارد و باید به کمک هم بیاییم تا مسائل اقتصادی حل شود.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: از نگاه دینی حس برادری زمینه‌ساز رشد اقتصادی است.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: برادری رقابت را از بین نمی‌برد بلکه رقابت را در چارچوب اخلاقی می‌اورد و اینکه رقیبان با هم به گونه‌ای رفتار کنند که تنها یکی در صحنه بماند به شکست و ناکامی می‌انجامد اما نتیجه اینکه رقابت در یک چارچوب اخلاقی برادرانه انجام شود، عزت برای همه برادران است.

آیت‌الله دژکام بیان کرد: باید برادری بستری برای فعالیت فرهنگی در تمدن نوین اسلامی لحاظ شود و رشد یابد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه باید این ارتباط بین تمدن‌های مختلف بشری باشد و بدانیم برای حل مشکل خود چه کرده‌اند، گفت: آن‌گاه داشته‌های دینی و ملی را به میدان بیاوریم و بگوییم ما راه حل تازه‌تری ارائه می‌دهیم و این کار باید در عرصه فرهنگ شکل بگیرد و شیراز از این جهت می‌تواند برای همه کشور حرف داشته باشد.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم در پرتو میثاق‌نامه‌ای که در این همایش رونمایی شد، تعاون و برادری و همکاری را برای رونق بخشی به اقتصاد به نمایش بگذاریم و رقابت‌های غیراخلاقی را تبدیل به همیاری‌های ارزشمند کنیم و نتیجه هم رشد شیراز و ایران و ایرانی در عرصه اقتصاد و پیشرفت کشور باشد.