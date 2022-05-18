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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۲۲

امام جمعه شیراز:

مسائل اقتصادی کشور با همکاری و کنار هم بود رفع می شود

مسائل اقتصادی کشور با همکاری و کنار هم بود رفع می شود

شیراز - نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: بستر فرهنگی و امنیتی اقدامات اقتصادی باید در ایران و شیراز ایجاد شود اما دست تنها صدا ندارد و باید به کمک هم بیاییم تا مسائل اقتصادی حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در شیراز، گفت: امروز به همان میزان که جهاد نظامی یا جهاد در عرصه سیاسی دارای اهمیت است، به همان میزان هم جهاد در عرصه اقتصاد ضرورت دارد.

وی افزود: در یکی دو صده گذشته نه آنچه خود داشته‌ایم را رشد داده‌ایم و نه آنچه که دیگران داشته‌اند را خوب یاد گرفته‌ایم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: عزتمندی یک کشور همان‌گونه که قوای نظامی و سیاسی وابسته است، به توانمندی اقتصادی آن کشور هم ربط دارد و تا مسئله توانمندی اقتصادی را در حدی که شایسته ایران است، بالا نبریم، مسلماً مابقی تلاش‌ها ناکام خواهد ماند.

وی ادامه داد: تلاش شورای اسلامی و شهرداری شیراز در راستای زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری به مثابه گوشه‌ای از جهاد عظیمی است که در سراسر کشور باید شکل گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس بیان کرد: بستر فرهنگی و امنیتی اقدامات اقتصادی باید در ایران و شیراز ایجاد شود اما دست تنها صدا ندارد و باید به کمک هم بیاییم تا مسائل اقتصادی حل شود.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: از نگاه دینی حس برادری زمینه‌ساز رشد اقتصادی است.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: برادری رقابت را از بین نمی‌برد بلکه رقابت را در چارچوب اخلاقی می‌اورد و اینکه رقیبان با هم به گونه‌ای رفتار کنند که تنها یکی در صحنه بماند به شکست و ناکامی می‌انجامد اما نتیجه اینکه رقابت در یک چارچوب اخلاقی برادرانه انجام شود، عزت برای همه برادران است.

آیت‌الله دژکام بیان کرد: باید برادری بستری برای فعالیت فرهنگی در تمدن نوین اسلامی لحاظ شود و رشد یابد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه باید این ارتباط بین تمدن‌های مختلف بشری باشد و بدانیم برای حل مشکل خود چه کرده‌اند، گفت: آن‌گاه داشته‌های دینی و ملی را به میدان بیاوریم و بگوییم ما راه حل تازه‌تری ارائه می‌دهیم و این کار باید در عرصه فرهنگ شکل بگیرد و شیراز از این جهت می‌تواند برای همه کشور حرف داشته باشد.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم در پرتو میثاق‌نامه‌ای که در این همایش رونمایی شد، تعاون و برادری و همکاری را برای رونق بخشی به اقتصاد به نمایش بگذاریم و رقابت‌های غیراخلاقی را تبدیل به همیاری‌های ارزشمند کنیم و نتیجه هم رشد شیراز و ایران و ایرانی در عرصه اقتصاد و پیشرفت کشور باشد.

کد مطلب 5493508

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