بازداشت یکی از مدیران دستگاه های اجرایی انزلی با دستور قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سبحانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بندر انزلی به علت عدم تمکین قوانین و انجام وظایف در زمان مقرر بازداشت شد.

وی افزود: مدیران دستگاه اجرایی باید در خصوص اجرای صحیح قوانین، عدم ترک فعل و رعایت زمان در اجرای دستورات قضائی و خدماتی موظف و مرتبط با حوزه فعالیتی خود را در دستور کار قرار دهند.

سبحانی ادامه داد: مدیران با اجرای صحیح قوانین و رعایت زمان باعث می‌شوند تا علاوه بر ارائه بهترین خدمات به مردم مانع از ایجاد تخلفات قانونی و فراهم شدن بستر فساد در حوزه کاری خود شوند.