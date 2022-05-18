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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۹

دادستان انزلی خبر داد؛

بازداشت یکی از مدیران دستگاه های اجرایی انزلی با دستور قضایی

بازداشت یکی از مدیران دستگاه های اجرایی انزلی با دستور قضایی

انزلی- دادستان انزلی گفت: یکی از مدیران دستگاه های اجرایی بندر انزلی به دلیل عدم تمکین از قانون بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سبحانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بندر انزلی به علت عدم تمکین قوانین و انجام وظایف در زمان مقرر بازداشت شد.

وی افزود: مدیران دستگاه اجرایی باید در خصوص اجرای صحیح قوانین، عدم ترک فعل و رعایت زمان در اجرای دستورات قضائی و خدماتی موظف و مرتبط با حوزه فعالیتی خود را در دستور کار قرار دهند.

سبحانی ادامه داد: مدیران با اجرای صحیح قوانین و رعایت زمان باعث می‌شوند تا علاوه بر ارائه بهترین خدمات به مردم مانع از ایجاد تخلفات قانونی و فراهم شدن بستر فساد در حوزه کاری خود شوند.

کد مطلب 5493541

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