ورودی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمدزاده بعدازظهر چهارشنبه در همایش شهرداران شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد افزود: شهرداران طرح تحولی برای شهرها به ما ارائه دهند تا اعتبار اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه پول برای شهرداری‌ها آمده اما جذب نشده است که فاجعه است، گفت: تلاش کنید فضای سبز و پارک ایجاد کنید حتی با همین پول‌های کم می‌شود کار بزرگ انجام داد و نام نیک به یادگار گذاشت.

استاندار با بیان اینکه شهرداران در پایان سال مالی اعتبارات را جذب کنند، گفت: لوداب، دیشموک و قلعه رئیسی در حال شهرستان شدن است و از شهرداران این مناطق می‌خواهم شأن مرکز شهر را حفظ کنند و در طرح‌های هادی و ورودی شهرها تغییرات ایجاد کنند.

احمد زاده تصریح کرد: برخی نام‌ها در شأن شهرها و مناطق استان نیستند که مردم برای تغییر نام این شهرها همکاری کنند.

استاندار با بیان اینکه ما هیچ اعتباری که برای حقوق نیروهای شهرداری بدهیم نداریم و خود شهرداری‌ها باید دنبال راهی برای پرداخت حقوق باشند، گفت: یکی از شهرداری‌های استان با ۳۵ نیرو می‌چرخد اما ۹۵ نیرو جذب کرده و در پرداخت حقوق این افراد با مشکل مواجه شده است.

احمد زاده افزود: شهرداری ایجاد کردیم که به مردم خدمات عمومی ارائه دهند نه اینکه اعتبارات را صرف حقوق نیروهای مازاد کنند و شهرداری‌ها تحت هیچ شرایطی نباید نیروی انسانی مازاد اضافه کنند و بار سنگین پرداخت حقوق به شهرداری تحمیل کنند.