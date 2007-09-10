مسلمانان نیویورک حملات یازدهم سپتامبر را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دکتر حافظ رحمان از شهر "بیی شور" (Bay Shore) اظهار داشت: یکی از محورهایی که برای شعارهای انتخاب شده در این راهپیمایی در نظرگرفته شده محکومیت حملات یازدهم سپتامبر است.

وی گفت: ما شهروندانی مطیع قانون هستیم و می خواهیم مردم نیویورک بدانند که مسلمانان جزء لاینفک بافت این شهر و جامعه محسوب می شوند. شعار این راهپیمایی این است که اسلام همواره ارزش بالایی برای حقوق بشر قائل بوده و ما می خواهیم بر آن تأکید کنیم.

این راهپیمای با حضور پررنگ پلیس برگزار شد، چرا که در این میان 20 نفر معترض با سردادن شعارهای ضد اسلامی تلاش می کردند راهپیمایان مسلمان را به حملات یازدهم سپتامبر نسبت دهند و پلیس تلاش می کرد اعتراض کنندگان را از راهپیمایی مسالمت آمیز مسلمانان دور کند.

مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک در این راهپیمایی شرکت نکرد اما پیام حمایت وی در این راهپیایی قرائت شد.

