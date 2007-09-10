حیوان گزیدگی در کشور رو به افزایش است

دکتر مهری جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان های گلستان، اردبیل و چهار محال و بختیاری با میزان بروز 300 تا 400 مورد گزیدگی توسط حشرات و حیوانات در 100 هزار نفر جمعیت، بالاترین میزان حیوان گزیدگی را در کشور داشته اند.

وی با اشاره به این که در سال گذشته، 276 مورد در 100 هزار نفر حیوان گزیدگی مشکوک به هاری در استان خراسان شمالی رخ داده است، اظهار داشت: بر اساس بررسی های آماری در استان های مختلف کشور و خراسان شمالی بیش از 85 درصد از موارد حیوان گزیدگی توسط سگ های بدون قلاده اتفاق می افتد.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه میزان مرگ مبتلایان به حیوان گزیدگی بسیار بالاست، یادآور شد: علائم بیماری به طور معمول پس از دو تا هشت هفته بعد از حیوان گزیدگی ظاهر می شود و فاصله محل گاز گرفتن تا مغز، وسعت جراحت، نوع حیوان مهاجم و سن بیمار از مهمترین عواملی است که در طول دوره های نهفتگی موثر است.

وی مهم ترین علائم این بیماری را خستگی، بی اشتهایی، بی قراری و گاهی شوزش و خارش در گزیدگی برشمرد.