معضل معتادان متجاهردر لرستان/فرسودگی مراکز نگهداری و کمبود اعتبار

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رفع معضل معتادان متجاهر که همواره به‌عنوان یک آسیب اجتماعی دغدغه مسئولان و مردم بوده است، همچنان در تسلسل واهی تصمیم‌گیری‌های تکراری و کلیشه‌ای قرار دارد تا به‌رغم جمع‌آوری‌های مقطعی دوباره این افراد به سطح شهر برگردند.

ضرورت تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری معتادان متجاهر

اردشیر صفاپور امروز چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با اشاره به برگزاری یک مزایده و فروش ۳۷ دستگاه خودرو توقیف شده در استان اظهار داشت: همچنین ۱۶ دستگاه خودرو توقیف شده نیز به سازمان‌های کاشف واگذار شد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره «نوجوان سالم» در استان با همکاری آموزش و پرورش عنوان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای ۹۰۰ نفر، بازدید از مراکز ماده ۱۶ بهزیستی، سپاه، تبصره دو زنان و…، مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، درمان معتادان متجاهر، شناسایی اموال قاچاقچیان، اجرای طرح «یاری گران زندگی» و… از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در ادامه با تاکید بر ضرورت تکمیل و تجهیز مراکز ماده ۱۶ و تبصره دو در سطح استان گفت: ما در مرکز استان یک مرکز ماده ۱۶ برای مردان داریم که تحت مدیریت بهزیستی استان است.

صفاپور با اشاره به فعالیت یک مرکز ماده ۱۶ دیگر تحت مدیریت سپاه استان در مرکز استان بیان داشت: همچنین یک مرکز تبصره دو، ذیل قانون ماده ۱۶ در استان داریم که برای نگهداری معتادین زن متجاهر در مرکز استان راه اندازی شده است.

شناسایی ۱۲۰۰ معتاد متجاهر در لرستان

وی تصریح کرد: معتادین متجاهر خرم آباد را در مرکز ماده ۱۶ بهزیستی نگهداری می‌کنیم، ما بقی معتادین استان را با هماهنگی‌هایی که انجام داده‌ایم توسط همکاران ما در شهرستان‌ها به مرکز ماده ۱۶ تحت مدیریت سپاه برای درمان منتقل می‌کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه معتادین متجاهر زن نیز در مرکز استان و تحت مدیریت بهزیستی نگهداری و درمان می‌شوند افزود: همچنین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در این رابطه حمایت‌های مالی را دارد.

صفاپور افزود: در سال ۹۱، مرکز «نور» در شهرک «باباعباس»، راه اندازی شد، بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان حدود هفت هکتار زمین و مهمانسرای این مرکز به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.

وی بیان داشت: حدود هزار و ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر در سطح استان داریم، خواسته فرمانداران، مدیران دستگاه‌ها و اعضای شورای تأمین و… این است که اینها را جمع آوری و درمان کنیم.

احتمال انتقال بیماری‌های ایدز یا هپاتیت از سوی معتادان متجاهر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با تاکید بر اینکه با این وضعیت نمی‌توانیم این کار را ادامه بدهیم افزود: ریشه مواد مخدر را نمی‌توان خشک کرد، اما تعداد معتادان متجاهر را می‌توانیم با حمایت‌های استاندار، سازمان مدیریت و دیگر دستگاه‌های اجرایی کم کنیم، این امر نیز با شعار عملیاتی نمی‌شود و باید به صورت عملی کار کنیم.

صفاپور بیان داشت: این معتادین متجاهر عامل انتقال بیماری‌هایی مانند ایدز، هپاتیت و… هستند و شهرها را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهند بیان داشت: این افراد موجب افزایش سرقت‌ها خرد می‌شوند، ما می‌خواهیم بحث نگهداری و درمان معتادین متجاهر را به سرانجامی برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه ما از سرفصل منابع ملی در این رابطه کمک می‌کنیم اما از محل منابع استانی یک ریال تا این لحظه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کمک نشده است گفت: امیدواریم در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی همکاری لازم را داشته باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با تاکید بر ضرورت تجهیز مراکز ماده ۱۶ و همچنین اختصاص هزینه جاری برای این مراکز در طول سال بیان داشت: با منابعی که در طول سال به دستگاه‌ها می‌دهیم واقعاً نمی‌توانیم موضوع معتادان متجاهر را جمع کنیم.

صفاپور با تاکید بر ضرورت اختصاص اعتبار از سرفصل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی دستگاه‌ها در این رابطه بیان داشت: بالاخره دستگاه یک درصد اعتبار فرهنگی در طول سال دارند، این در حالیست که تا جایی که من مطلع هستم این اعتبار برخی از دستگاه‌ها به خزانه بر می‌گردد.

ساختمان نگهداری معتادان متجاهر فرسوده و قدیمی است

همایون عمودی زاده مدیرکل بهزیستی لرستان نیز در این جلسه با اشاره به بازدید از مرکز ماده ۱۶ معتادین متجاهر مردان و همچنین تبصره دو بانوان اظهار داشت: ساختمان مرکز ماده ۱۶، قدیمی است و خیلی مسائل و مشکلات را دارد.

وی با بیان اینکه ساختمان نیاز به تعمیرات اساسی دارد، سیستم گرمایشی و سرمایشی آن مشکلات فراوانی دارد گفت: بخش فاضلاب مرکز ماده ۱۶ باعث ایجاد مشکلات برای مناطق همجوار شده است.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به مشکلات دوربین‌های مدار بسته، تخت‌ها و… مرکز ماده ۱۶ معتادین متجاهر افزود: در این رابطه نیازمند اعتبار هستیم تا بتوانیم این ساختمان را تجهیز کنیم.

عمودی زاده با تاکید بر اینکه این ساختمان مربوط به سازمان جهاد کشاورزی بوده که طی صورت جلسه‌ای به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است ادامه داد: الان باید با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساختمان ماده ۱۶ معتادین متجاهر تجهیز شود.

وی ادامه داد: همچنین برای معتادین متجاهر زن، در مرکز شهر یک ساختمان مسکونی اجاره شده که همسایه‌ها معترض هستند و به لحاظ مکانی نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارد.

دستگاه‌های دیگر هم پای کار بیایند

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه با اشاره به اینکه چند ساختمان در منطقه «گل سفید» متعلق به کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارند که می‌توان از ظرفیت آنها به خصوص ساختمان دانشگاه علوم پزشکی برای نگهداری معتادین متجاهر زن مورد استفاده شود عنوان کرد: تا مکان و تجهیزات حداقلی را نداشته باشیم نباید انتظار داشت که هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر را جمع آوری کرد.

عمودی زاده بیان داشت: الان سپاه استان در مرکز خود ۱۰۰ معتاد متجاهر و بهزیستی ۱۳۴ مورد و همچنین ۵۰ معتاد متجاهر خانم را نگهداری می‌کنند بیان داشت: این تعداد نگهداری با تعداد معتادان متجاهر بسیار زیاد است و اگر بخواهیم همه معتادین متجاهر را جمع آوری و نگهداری کنیم باید مکان، امکانات، تجهیزات و اعتبارات مناسب در اختیار داشته باشیم.

وی ادامه داد: سرانه نگهداری معتادین متجاهر ۳۵ هزار تومان است، انتظار داریم که دستگاه‌ها در این رابطه کمک کنند، دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند حداقل هفتگی اقدام به اعزام پزشک به این مراکز کند، اموال تملیکی می‌تواند مواد غذایی، پوشاک و البسه‌ای را که مصادره می‌کند با حداقل قیمت‌ها در اختیار این مراکز قرار دهد، پشتیبانی و امور دام و سازمان صمت برای اختصاص گوشت و برنج و… به این مراکز می‌تواند پای کار بیایند.

مدیرکل بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه نگهداری معتادین متجاهر واقعاً کار سنگینی است گفت: بعضی از آنها کسانی بوده‌اند که رها شده‌اند، افرادی هستند که ممکن است دچار بیماری باشند، در این راستا همه دستگاه‌ها کمک کنند چرا که کار در مراکز ماده ۱۶ مختص به یک دستگاه نیست، در کل کشور ۱۴ مرکز ماده ۱۶ توسط بهزیستی ایجاد شده، ما بقی از سوی سایر دستگاه‌ها راه اندازی شده‌اند.

عمودی زاده بر ضرورت اتخاذ راهکاری برای تجهیز و اختصاص امکانات لازم به مراکز ماده ۱۶ تاکید کرد.

معتادان متجاهری که در سطح شهر رها می‌شوند

بهزاد بازوند معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه با تفاهم نامه‌ای که سازمان بسیج مستضعفین با ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۸ منعقد کرد، توافق شد که یک مرکز نگهداری، درمان و صیانت از معتادین متجاهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر در مرکز استان ایجاد کنیم اظهار داشت: متأسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر پای این توافق نماند و به لحاظ اعتباری حمایت نکرد.

وی با بیان اینکه سپاه و دستگاه‌ها مرکز ماده ۱۶ را با ظرفیت ۲۰۰ نفر راه اندازی کردند گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا از پایان سال ۹۹، با ظرفیت ۱۰۰ نفر این مرکز فعال است.

معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه ما ۱۶ مرحله جمع آوری معتادین متجاهر را داشتیم که تقریباً ۳۲۰ معتاد متجاهر ورودی به مرکز بوده است تصریح کرد: تا به امروز ۴۳ نفر از ۳۲۰ نفر یاد شده، کسانی هستند که علاوه بر اعتیاد، بیماری ایدز و هپاتیت نوع «سی» هم مبتلا هستند که بارها با حضور استاندار سابق و معاونان ایشان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده‌ایم که خطر اینها بیشتر از معتادین متجاهر است.

بازوند تصریح کرد: متأسفانه هیچ دستگاهی متولی پذیرش اینها نیست و بعد از اینکه غربالگری انجام می‌گیرد و نتیجه تست‌ها را دریافت می‌کنیم، اینها در سطح شهر رها می‌شوند.

موفقیت سپاه در حوزه درمان معتادان

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ نفر مددجو در مرکز ماده ۱۶ خود داریم افزود: اگر منابع استانی اختصاص پیدا کند، ما یک زمین ۶۰ هکتاری را داریم و آمادگی داریم که ظرفیت نگهداری ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر دیگر را را ایجاد کنیم.

معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه قبل از هدفمندی یارانه‌ها برای نگهداری، درمان و… هر کدام از معتادین متجاهر ۸۱ هزار تومان هزینه می‌کردیم گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها ۳۵ هزار تومان از آن را تقبل می‌کند، نگاه تهران این است که مازاد بر این ۳۵ هزار تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص پیدا کند، الان بنا بر این شده که نصف این ۳۵ هزار تومان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و نصف دیگر از محل اعتبارات استانی اختصاص پیدا کند.

بازوند با اشاره به ارسال نامه‌ای به استاندار لرستان در رابطه با انتظارات و درخواست از دستگاه‌ها برای همکاری در این رابطه گفت: اگر دستگاه‌ها پای کار بیایند می‌توانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

‌ وی با تاکید بر اینکه تا امروز ما در حوزه درمان ۴۸ درصد موفق بوده‌ایم عنوان کرد: بخشی را هم که نتوانسته‌ایم موفق باشیم به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها است، در حوزه صیانت ما مشکل داریم چون دستگاه‌ها حمایت نمی‌کنند، ما هم دست تنها هستیم، اگر صیانت صورت نگیرد ممکن است همان ۴۸ درصد نیز تقلیل پیدا کند.

معاون اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان تاکید کرد: اگر دستگاه‌ها پای کار بیایند در یک بازه زمانی دو تا سه ساله می‌توانیم بگوییم که معتاد متجاهر نداریم.

آمادگی برای ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

معتمدی مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان نیز در این جلسه با اشاره به تجهیز مرکز ماده ۱۶ معتادان متجاهر افزود: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه تجهیزات خوبی را به این مرکز انتقال داده‌ایم، گفت: همچنین در کمپ «نور» نیز تجهیزات برق و مکانیک را مستقر کردیم، دوره‌ها نیز شروع شده که نیازمند افزایش همکاری این مرکز در این رابطه هستیم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان با اشاره به انتقال تجهیزات به مرکز ماده ۱۵ گفت: در حوزه مشاغل و آموزش شغل در این مراکز ورود پیدا کرده‌ایم.

معتمدی تاکید کرد: این آمادگی را داریم هر جایی که شورای مواد مخدر اعلام کنند تجهیزات و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و به همراه مربی را اختصاص دهیم.

وعده سازمان مدیریت برای کمک

سمانه حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه دو محل را برای تأمین اعتبار مراکز ماده ۱۶ معتادان متجاهر داریم، یکی عمرانی و دیگری جاری است اظهار داشت: بحث تأمین، تجهیز و احداث را در قالب اعتبارات عمرانی می‌توانیم انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مراکزی که در اختیار بهزیستی باشند ما مشکلی برای تأمین اعتبار به آنها نداریم افزود: مرکز کمیته امداد می‌تواند به دانشگاه علوم پزشکی یا بهزیستی واگذار شود تا ما اعتبار برای تعمیر آن در نظر بگیریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: اعتبارات استانی تا کنون به کمپ ماده ۱۶ پرداخت نشده است اما می‌شود غیر مستقیم از طریق دستگاه دیگری به شرط اینکه ذی حسابان دستگاه‌ها بپذیرند می‌توانیم کمک کنیم.

حسن پور با اشاره به کمپ ترک اعتیاد سپاه و بازدید از این مرکز بیان داشت: این مرکز، مرکز مناسبی است و می‌توانیم به حوزه راهیان نور و سایر مجتمع‌های فرهنگی کمک کنیم اما مستقیم نمی‌توانیم اعتبار برای این کمپ در نظر بگیریم، می‌توانیم اعتبار در اختیار فنی و حرفه‌ای بگذاریم تا دوره‌های فنی و حرفه و تجهیز و آموزش را اجرا کند و منابع از این طریق آزاد و صرف فعالیت‌های دیگر شود.

وی با بیان اینکه اختصاص اعتبارات جاری کار سختی است، افزود: ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی می‌تواند اعتبارات لازم به استان اختصاص دهد، با این حال مقرر شده که با همکاری بهزیستی و همچنین شورای مبارزه با مواد مخدر جلسه‌ای برگزار و بررسی کنیم که چگونه می‌شود از محل اعتبارات عمرانی در این رابطه کمک لازم را در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم.