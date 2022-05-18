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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۵۸

فرمانده انتظامی انزلی خبر داد؛

کشف یک قبضه خمپاره جنگی در انزلی

کشف یک قبضه خمپاره جنگی در انزلی

انزلی- فرمانده انتظامی انزلی گفت: یک قبضه خمپاره جنگی در حیاط منزل مسکونی یکی از شهروندان در بندر انزلی کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جعفر جوانمردی غروب چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال تماس یکی از شهروندان در غازیان بندر انزلی مبنی بر پیدا شدن یک شیء مشکوک در حیاط منزل مسکونی خود بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده یک قبضه خمپاره جنگی عمل نکرده کشف کردند.

سرهنگ جوانمردی ادامه داد: با تلاش تیم خنثی کننده بمب از مرکز استان، این خمپاره جنگی خنثی شد.

وی اضافه کرد: دلیل وجود این خمپاره جنگی در این منزل مسکونی در دست بررسی کارشناسان است.

سرهنگ جوانمردی با قدردانی از مسئولیت شناسی این شهروند گفت: مردم در صورت مواجهه با مواردی از این دست سریعاً با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 5493713

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