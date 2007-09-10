سپاه نماد قدرت و عزت در جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنرانی خود در همایش سراسری فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در ستاد مشترک این نیرو برگزار شد اظهار داشت: هیچ اندیشه و فرهنگی بدون قدرت مبدل به تمدن نمی شود و رمز بقای تمدن اسلامی نیز در گرو توجه به قدرت و عزت است و راز افول این تمدن در غفلت از این امر ضرور معنا می یابد.

وی افزود: اگر صاحبان هر جهانبینی و اندیشه الهی و غیر الهی می خواهند که جهانبینی و اندیشه آنها از محدوده ذهن و صفحات کتابها خارج شده و عینیت یابد و در بطن و متن جامعه کارساز و مثر واقع شود باید قدرتی برای تحقق آن به وجود آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قدرت لازمه منطقی تبدیل فرهنگ به تمدن است ، خاطر نشان کرد: خداوند متعال پس از آنکه در کتاب آسمانی مسلمانان به رسالت و وضع قانون اشاره و هدف آنها را برقراری عدالت بیان می کند، از قدرت یاد می کند و تفسیر عملی این کلمه در سیره پیامبر بزرگ اسلام تجلی یافته است.

"حضرت محمد (ص)، همزمان با نخستین روز هجرت خود از مکه به مدینه را با اندیشه الهی و وحیانه پایه گذاری نظام اسلامی به تشکیل سپاه اسلام با ساز و برگ آن زمانه و استفاده از جماعت اندک نیز اهتمام ورزیدند و قدرت را در کنار وحی و تمدن اسلامی به وجود آوردند."

حداد عادل افزود: امروز که به آینده جهان اسلام امیدوارانه و با خوشبینی نظر می کنیم و قرن حاضر را قرن بیداری اسلامی در سراسر عالم می دانیم این است که مسلمانان درک کرده اند که باید اسلام را به صورت همه جانبه احیا کنند و بعد ضروری و مهم اما فراموش شده قدرت وعزت را در سرلوحه کار خود قرار دادند.

رئیس مجلس هفتم در ادامه تاکید کرد: سپاه یکی از جلوه های توجه جهان اسلام به موضوع قدرت است و هنگامی که نام این نهاد مقدس می آید اذهان عمومی متوجه قدرتی همراه با بصیرت و در مسیر خدا و قدرتی برای دفاع از مظلوم در برابر ظالم می شود.

وی خاطر نشان کرد: امروز به دلیل بیداری اسلامی و نهادینه شدن قدرت مسلمانان در برابر استکبار، استعمارگران مجبور شده اند از استعمار نو به استعمار کلاسیک رایج در قرون 18 و 19 میلادی رجعت کنند و اگر آمریکا به افغانستان و عراق لشگر کشی کرده است و در آنجا به عقب رانده شده است نتیجه بیداری اسلامی است.

این نماینده ملت خاطر نشان کرد: تفاوت قدرت در نظام اسلامی با قدرت نظام های مادی حاکم بر جهان این است که قدرتهای مادی در خدمت سرمایه داران قرار دارند و صاحبان این قدرت برای تسلط بر ملت ها و سلطه بر نفت و بازار مصرف جهانی لشگر کشی می کنند اما صاحبان قدرت در نظام اسلامی برای حق و حقیقت و عدالت و دفاع از مظلوم تلاش می کنند و این تمایل سر عظمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

حداد عادل در عین حال متذکر شد که درک فلسفه وجودی نهاد سپاه پاسداران برای بسیاری در جهان امروز قابل فهم نیست و افزود: درک حکومت دینی و حکومت اسلامی برای مسیحیت تحریف شده و منزوی که دل به تشریفات بسته و مسیحیان را به دست ارباب قدرت تشنه سلطه سپرده و حوزه اختیارات خود را به نصیحت اخلاقی از قلعه واتیکان محصور کرده و در حالی نام خود را حکومت گذاشته که قدرت و جرات تغییر یک مصوبه را ندارد، ممکن نیست.

وی افزود: امروز نظام سلطه و حاکمان مسیحیت تحریف شده و منزوی در جهان نمی توانند بفهمند که دین منشاء یک انقلاب شده است و انقلاب می تواند منشا یک حکومت دینی شود و گام در راه ایجاد تمدنی جدید در دنیای معاصر بگذارد.

"این اندیشه برای امثال رئیس جمهور آمریکا که خود را آقای جهان می داند قابل درک و خوش آیند نیست و آنها تلاش می کنند در روزگاری که نیروی رقیبی تحت عنوان مارکسیسم و کمونیسم در برابر سرمایه داری لیبرال وجود ندارد همه جهان را در اختیار گیرند و به همین دلیل سپاه که حکایت از اراده امت اسلام دارد مورد خشم وکین آنها قرار می گیرد."

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: تعرضات و تعبیرات نادرستی که آمریکایی ها نسبت به سپاه اظهار داشتند بیش از هر چیز حکایت از وحشت آنها از گسترش اندیشه سپاه در جهان اسلام دارد و آنها نگران آن هستند که مسلمانان در سراسر عالم جمهوری اسلامی را با همه ابعاد فرهنگی و تمدنی و دفاعی الگوی خود قرار دهند.

وی با تاکید براینکه آمریکایی ها تاثیر گسترش اندیشه سپاه در جهان اسلام را سال گذشته در لبنان و در طول جنگ 33 روزه و نابرابر رژیم صهیونیستی با مردم آن کشور و نیروی مقاومت حزب الله تجربه کردند گفت: قدرتی در متن و بطن جامعه اسلامی تکوین پیدا کرده که یادآور ایمان و اراده و جهاد مسلمانان صدر اسلام است و از این رو اندیشه سپاه که اندیشه مقاومت جامعه اسلامی است خوش آیند قدرتهایی که دنبال استیلا بر ملل مسلمان هستند نیست و آن را زنگ خطر برای خود می دانند.