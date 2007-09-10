موفقیت محققان ایرانی در بازیافت لاستیک بدون افت خواص

دکتر کرابی از محققان برجسته پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تهیه آلیاژهای آمیزه سه تایی با استفاده از ضایعات ای.پی.دی.ام یکی از تازه ترین پروژه های تحقیقاتی-کاربردی محققان داخلی بوده است که به جهت برطرف شدن بخش عمده ای از مشکلات ناشی از عدم بازیافت لاستیک ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استفاده از مواد پلیمری در دنیای فعلی روز به روز افزایش یافته و در این میان برنگشتن مجدد این مواد به چرخه تولید از مشکلات زیست محیطی محسوب می شود. از این رو تلاش کرده ایم تا فناوری حیاتی بازیافت لاستیک ها را ارایه کنیم.

این محقق به مهر گفت : هم اکنون در کشورهایی نظیر ژاپن و چند کشور دیگر آسیایی این فناوری ارایه شده است اما آنها رموز کار خود را برای هیچ کشوری فاش نمی کنند و آن را در انحصار خود نگاه داشته اند.

وی افزود: مواد لاستیکی در مقایسه با مواد پلاستیکی برای بازیافت شدن موادی سخت تر محسوب می شوند. یکی از این لاستیک ها ای.پی.دی.ام نام دارد که هم اکنون 10 درصد لاستیک های تولید شده در جهان را شامل می شود. این لاستیک در نوار دور شیشه و "سیل" ها به کار گرفته می شوند اما استفاده از آنها در خودروسازی به شدت قابل توجه بوده است.

دکتر کرابی ادامه داد: در پروژه ای که ارایه کرده ایم بازیافت این نوع لاستیک درحالی با موفقیت انجام شده است که شاهد افت خواص اصلی آن نخواهیم بود حال آنکه در روش های سنتی که در دو کارخانه داخلی (صنایع لاستیک قم و صنایع لاستیک یزد) نیز مورد استفاده قرار می گیرد، بازیافت لاستیک با افت خواص همراه است.

وی افزود: ما از این بازیافت جدید که بدون نیاز به دمای زیاد صورت می گیرد، در آمیزه های سه تایی استفاده کرده ایم که در مواردی نظیر ساخت سپر پژو و هر محصول پلیمری "دمپری" کاربرد دارد.

دکتر کرابی به مهر یادآور شد: این پروژه با همکاری نزدیک دکتر قاسمی، مهندس عزیزی و مهدس جلیلوند و با صرف بودجه 20 میلیون تومانی و در مدت 18 ماه به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در شرکت سرشناسی نظیر تویوتا در دهه 90 چنین بازیافتی ارایه شد، افزود: ما این پروژه ثبت شده را به وزارت صنایع فروخته و پیش بینی می کنیم که در آینده نزدیک از آن برای بازیافت نوین لاستیک ها استفاده شود.