گزارش مهر از جزئیات عرضه روزانه یک میلیون لیتر بنزین کوپنی

این مقام مسئول درشرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درگفتگو با مهر درباره عرضه بنزین کوپنی درکشور گفت:روزانه یک میلیون لیتر بنزین کوپنی درجایگاه‌های عرضه بنزین سراسر کشور عرضه می شود.

وی اضافه کرد: کوپن این میزان بنزین در اختیار استانداری ها و فرمانداری ها قرار می گیرد تا این نهادها خود در شورایی 5 نفره نسبت به توزیع این کوپن درمیان دستگاه ها و نهادهای تحت نظر خود اقدام کنند.

این مقام مسئول در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هدف از عرضه این کوپن‌ها را رفع نیازهای ضروری نهادهای یاد شده در مواردی خاص وغیر قابل پیش بینی عنوان کرد و افزود: تنها یک نفر از مناطق 37 گانه شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی در سراسرکشور به عنوان دبیرجلسه در شوراهای 5 نفره حضور می یابد و بقیه اعضا متشکل از مسئولان این نهادهاست.

وی با بیان اینکه این کوپن ها درتمام جایگاه های عرضه سوخت کشورقابل عرضه است ، تصریح کرد: این کوپن ها در گذشته منتشر شده و در انبار نگهداری می شده است که حال از آنها استفاده می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا امکان سوء استفاده از این کوپن‌ها وجود دارد، گفت: هر اوراق بهاداری که در دست مردم باشد امکان سوء استفاده از آن همانند فروش کوپن و ... می رود اما این امر بستگی به میزان نظارت دولت و مسئولان جایگاه‌ها دارد.

در همین حال، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت با اعلام اینکه هم‌اکنون تعداد دارندگان کوپن بنزین بسیار محدود است، گفت: دولت نباید اجازه دهد تجربه تلخ گذشته در استفاده از کوپن برای دریافت سوخت تکرار شود.

ناصر رئیسی فر درگفتگو با مهر درباره عرضه بنزین کوپنی گفت: درحال حاضر سهمیه ای به میزان روزانه یک میلیون لیتر در اختیار استانداری های سراسر کشور قرارگرفته است که جایگاهداران عرضه سوخت در سراسرکشور باید نسبت به عرضه آن اقدام کنند.

وی تصریح کرد: جایگاهداران درعرضه سوخت با دارندگان کوپن مشکلی ندارند اما نکته مهم این است که دارندگان کوپن باید نسبت به ارایه معرفی نامه ای از سوی استانداری اقدام کنند.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت اظهارداشت: هنوز جایگاهداران از دستورالعمل و جزئیات نحوه عرضه این سوخت به طور کامل اطلاع ندارند اما این طرح هنوز جنبه عام پیدا نکرده و تعداد دارندگان کوپن هم بسیار محدود است.

رئیسی فر درباره نحوه استفاده از کوپن‌ها گفت: نکته مهم این است که دولت نباید اجازه دهد تجربه تلخ گذشته در استفاده از کوپن برای دریافت سوخت تکرار شود و بر نحوه استفاده از کوپن‌ها و ایجاد نشدن بازار سیاه کوپن سوخت نظارت کامل داشته باشد.