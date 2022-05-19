فضای کسب و کار برای جامعه هدف بهزیستی در دشتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس بهزیستی شهرستان دشتی با اشاره به رسالت سنگین این مجموعه اظهار داشت: برای تحقق شعار ایران قوی نیاز مند همدلی و همراهی همه مردم و مسئولین است که در این بین بهزیستی نقش مهمی دارد.

فرماندار دشتی افزود: خدمت به محرومین و نیازمندان یکی از برنامه‌های اصلی دولت است که می‌طلبد مدیران اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.

بحرانی تصریح کرد: توانمند کردن جامعه هدف امری مهم و ضروری به شمار می‌رود و در این راستا دولت حمایت‌های خوبی انجام می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم وظیفه دیگری نداریم.

بحرانی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه بهزیستی استان گفت: انتظار داریم در جهت جلب رضایت مردم به صورت شبانه روزی تلاش شود.

در پایان از تلاش‌های عبدالله چیگانی تقدیر و مراد زارع به عنوان رئیس جدید بهزیستی شهرستان دشتی معرفی شد.