فضای کسب و کار برای جامعه هدف بهزیستی در دشتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس بهزیستی شهرستان دشتی با اشاره به رسالت سنگین این مجموعه اظهار داشت: برای تحقق شعار ایران قوی نیاز مند همدلی و همراهی همه مردم و مسئولین است که در این بین بهزیستی نقش مهمی دارد.
فرماندار دشتی افزود: خدمت به محرومین و نیازمندان یکی از برنامههای اصلی دولت است که میطلبد مدیران اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.
بحرانی تصریح کرد: توانمند کردن جامعه هدف امری مهم و ضروری به شمار میرود و در این راستا دولت حمایتهای خوبی انجام میدهد.
وی خاطر نشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم وظیفه دیگری نداریم.
بحرانی با تقدیر از تلاشهای مجموعه بهزیستی استان گفت: انتظار داریم در جهت جلب رضایت مردم به صورت شبانه روزی تلاش شود.
در پایان از تلاشهای عبدالله چیگانی تقدیر و مراد زارع به عنوان رئیس جدید بهزیستی شهرستان دشتی معرفی شد.
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