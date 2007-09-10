تاکید اکثر آمریکایی ها بر همسو بودن گزارش پتریوس با خواسته های بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه "یو اس ای تودی" و موسسه "گالوپ" نشان داد که اکثر آمریکایی ها از تعیین یک جدول زمانبندی برای خروج نظامیان خود از عراق بدون توجه به وضعیت حاکم بر آنجا حمایت می کنند.

یکی از نتایج این نظرسنجی که بین روزهای جمعه و شنبه هفته جاری انجام شد، نشان داد که تلاشهای کاخ سفید برای نشان دادن پیشرفت در عراق و از جمله دیدار ناگهانی"جرج بوش" رئیس جهوری آمریکا از استان الانبارعراق درهفته گذشته تغییر اساسی در نگرش مردم آمریکا نسبت به این جنگ ایجاد نکرده است.

در این نظرسنجی اکثر آمریکایی ها گفتند که حمله کشورشان به عراق یک اشتباه بوده و پیش بینی کردند که این جنگ شکست خواهد خورد.

60 درصد از مردم آمریکا گفتند که کشورشان باید یک جدول زمانبندی را برای عقب نشینی نیروها تعیین کند و بدون توجه به آنچه که در عراق می گذرد، نسبت به این جدول زمانبندی متعهد باشد.

53 درصد هم گفتند که ژنرال " دیوید پتریوس" گزارش بی طرفانه ای را ارائه نخواهد کرد و این گزارش منعکس کننده آن چیزی است که دولت بوش می خواهد مردم آن را باور کنند.

از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی که روز گذشته منتشر شد، نشان داد که اکثر آمریکایی ها فکر می کنند گزارش ژنرال پتریوس پیشرفت در عراق را بدتر خواهد کرد و تغییر مهمی در سیاست بوش در قبال این کشور ایجاد نخواهد کرد.

