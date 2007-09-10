سلولهای بنیادی بزرگسال ترمیم کننده تاندون کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرسیومی متشکل از دانشمندان آمریکایی به سرپرستی "سونگتائو شی" از مدرسه دندانپزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس، این سلولهای بنیادی را در تاندون های افراد بزرگسال و موش ها کشف کرده اند.

به اعتقاد این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماه مجله "نیچر پزشکی" منتشر کرده اند، کشف این گروه از سلولهای بنیادی می تواند تحولی در درمان تاندون هایی که در اثر پارگی یا جراحت از بین رفته اند، ایجاد کند.

محققان این کنسرسیوم با آزمایش این سلولها در موش ها مشاهده کردند که این گروه از سلولهای بنیادی بزرگسال، توانایی ترمیم تاندون ها را در موش ها دارد.

تاندون، نوار فیبری باریکی در بافت اتصالی است که ماهیچه ها را به استخوان متصل کرده و امکان حرکت آنها را فراهم می کنند. فیبرهای کلاژن بکار رفته در تاندون ها سلولها و یک قالب الاستیکی را می سازند.

این تاندون ها بسیار نازک هستند، به طوری که در اثر یک ضربه می توانند پاره شوند و فرد را ماه ها خانه نشین کنند.

از آنجا که این تاندون ها در اکثر موارد به طور کامل ترمیم نمی شوند، قهرمانان رشته های ورزشی که دچار پارگی تاندون می شوند، به ناچار برای همیشه با دنیای قهرمانی خداحافظی می کنند.

اما اکنون به کمک این سلولهای بنیادی امکان ترمیم کامل این تاندون ها فراهم می شود و درحقیقت این سلولها می توانند اشک تلخ قهرمانان را به لبخند تبدیل کنند.

نتایج رضایت بخش ترمیم تاندون های پاره شده حیوانات آزمایشگاهی با کمک این سلولهای بنیادی، امیدهای زیادی را برای ترمیم تاندون های انسان بوجود آورده است.