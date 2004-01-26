سازمان شهرداري ها بايد از كارهاي حاشيه اي و تبليغاتي دوري كند

حميد رضا آشتياني ، عضوء كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي شهر اسلامي تهران با بيان اين مطلب در واكنش به اظهارات اخير معاون عمراني وزير كشور مبني بر نظارت ماموران بازرسي وزارت كشور بر شهرداري ها از نظر كيفيت ساخت وسازها وديگر وظايف شهرداري ها، اظهار داشت: اگر وزارت كشور يا سازمان شهرداري ها به لحاظ همكاري قصد كمك به شهرداري در جهت ارتقاي وضعيت كيفي ساخت و سازها داشته باشد مشكلي نيست ولي از نظر وظيفه تعريفي براي سازمان شهرداري ها در قانون نيامده است.

وي اضافه كرد: سازمان شهرداري ها خود آنقدر كار براي رسيدگي دارد كه اگر آنها انجام شود به مراتب بيشتر مثمر ثمر واقع خواهد شد ضمن اينكه يك دستگاه يا وزارتخانه اي نمي تواند به لحاظ علاقه مندي و به صورت خود مختار وارد عرصه نظارت كيفي بر ساخت و سازها شود.

آشتياني همچنين خاطرنشان كرد: بر اساس قوانين موجود وزارت مسكن ناظر بر محصولات ساختماني و كيفيت ساخت و سازها از نظر استحكام بنا است و همچنين در زمينه مقاومت مصالح و محصولات ساختماني وزارت صنايع نيزدر تعامل مثبتي با وزارت مسكن عهده دار اين امر است.

به گفته اين عضوء شوراي شهر اسلامي مهندسين ناظر و جامعه مهندسين كه به مانند پزشكان در جهت حفظ جان و مال مردم قسم مي خورند نيز بايد در اين زمينه به دستگاههاي مسئول بعنوان يك متخصص و كارشناس كمك كنند و بر ساخت بناها نظارت لازم را داشته باشند كه البته تقريبا موثرترين عامل در امر ارتقاي كيفي ساخت و سازها مي باشند.

وي تصريح كرد: شوراي شهر نيز در راستاي انجام رسالت خود در اين زمينه طي مصوبه اي بدنبال صدور شناسنامه دار كردن ساختمان ها است.

وي در خاتمه تاكيد كرد: براي داشتن بناهاي مستحكم جلوگيري ازاهداف سودجويانه و فرهنگ سازي نقش موثري دارد.