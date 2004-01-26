كشف مواد مخدر و رشوه 6 ميليون ريالي توسط مامورين پليس

به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا ، ماوران انتظامي در حين گش زني در محور صوفيان به يك دستگاه كاميون مشكوك و ضمن توقف خودرو ، راننده و دو تن از سرنشينان آن با هويت محمد ت 52 ساله و صمد ج 28 ساله كه با بار پرتقال از قائم شهر عازم اروميه بودند را مورد بازرسي قرار دادند و در اين رابطه موفق به كشف تعداد 8 بسته مواد مخدر به وزن 7 كيلو 775 گرم شدند .

بنا بر اين گزارش متهمان پس از كشف مواد مخدر در صدد پرداخت مبلغ 6 ميليون ريال رشوه به ماموران بر مي آيند كه اين مبلغ نيز ضميمه پرونده مي شود.

شايان ذكر است كه بر اساس گزارش مركز اطلاع رساني ناجا ماموران انتظامي شهرستان اهوازنيز در جريان وقوع يك تصادف موفق به كشف 49 بسته ترياك شدند .

به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا ، ماموران انتظامي شهراهوازهمچنين در حين رسيدگي به يك فقره تصادف كه بين يك دستگاه پرايد و موتور سيكلت رخ داده بود ، موفق به كشف 40 عدد نيم تيغي ( ترياك ) شدند .

كشف اين مقدار ترياك در حالي صورت گرفت كه ماموران قصد داشتند تا از راكب مصدوم موتورسيكلت عيادت نمايند كه به وي مظنون و او را مورد بازرسي قرار دادند .